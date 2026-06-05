महाराष्ट्रात सासू-सुनेची विहीर कुठंय तुम्हाला माहिती का?

Shubham Banubakode
अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे असलेली 'सासू-सुनेची विहीर' इतिहास, श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा अनोखा संगम मानली जाते.
रिद्धपूर हे महानुभाव पंथाचे प्रमुख तीर्थस्थान आहे. दरवर्षी हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी आणि ऐतिहासिक स्थळे पाहण्यासाठी येतात.
पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी केशव नायक यांनी या विहीरीचं बांधकाम केलं.
एका आख्यायिकेनुसार विहिरीवर येथील सासु सुना नेहमी पाण्याकरिता भांडत असे. हे प्रकरण तेव्हा श्री गोविंद प्रभू यांच्यापर्यंत गेले.
त्यांनी त्या दोघींचे भांडण सोडवत विहिरीचे दोन भाग करण्यास सांगितल तेव्हापासून या विहिरीला सासू सुनेची विहीर म्हणून ओळखल्या जाते.
या विहिरीची रचना ताऱ्यासारखी असून ती पाहणाऱ्यांना थक्क करते. प्राचीन भारतीय वास्तुकलेचा हा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो.
विहिरीत उतरण्यासाठी तीन दिशांनी पायऱ्या आहेत. एकूण 30 पायऱ्या उतरल्यावर मुख्य चौकोनी विहीर दिसते.
सासू-सुनेच्या विहिरीसोबतच मातंग विहीर, राम-लक्ष्मण विहीर, कापूर विहीर आणि उतरंड विहीर अशा एकूण 9 ऐतिहासिक विहिरी येथे आहेत.
रिद्धपूर हे अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजारपासून अवघ्या 4 किमी अंतरावर आहे. अमरावतीहून येथे सहज रस्तामार्गे पोहोचता येते.
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