महाराष्ट्रात सासू-सुनेची विहीर कुठंय तुम्हाला माहिती का?

Shubham Banubakode

सासू सुनेची विहीर

अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे असलेली 'सासू-सुनेची विहीर' इतिहास, श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा अनोखा संगम मानली जाते.

महानुभाव पंथाचे तीर्थक्षेत्र

रिद्धपूर हे महानुभाव पंथाचे प्रमुख तीर्थस्थान आहे. दरवर्षी हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी आणि ऐतिहासिक स्थळे पाहण्यासाठी येतात.

कुणी बांधली विहीर?

पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी केशव नायक यांनी या विहीरीचं बांधकाम केलं.

नावामागची कहाणी

एका आख्यायिकेनुसार विहिरीवर येथील सासु सुना नेहमी पाण्याकरिता भांडत असे. हे प्रकरण तेव्हा श्री गोविंद प्रभू यांच्यापर्यंत गेले.

म्हणून पडलं सासू सुनेचं नाव

त्यांनी त्या दोघींचे भांडण सोडवत विहिरीचे दोन भाग करण्यास सांगितल तेव्हापासून या विहिरीला सासू सुनेची विहीर म्हणून ओळखल्या जाते.

अनोखी रचना

या विहिरीची रचना ताऱ्यासारखी असून ती पाहणाऱ्यांना थक्क करते. प्राचीन भारतीय वास्तुकलेचा हा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो.

तीन बाजूंनी उतरणाऱ्या पायऱ्या

विहिरीत उतरण्यासाठी तीन दिशांनी पायऱ्या आहेत. एकूण 30 पायऱ्या उतरल्यावर मुख्य चौकोनी विहीर दिसते.

नऊ ऐतिहासिक विहिरी

सासू-सुनेच्या विहिरीसोबतच मातंग विहीर, राम-लक्ष्मण विहीर, कापूर विहीर आणि उतरंड विहीर अशा एकूण 9 ऐतिहासिक विहिरी येथे आहेत.

कसे पोहोचाल?

रिद्धपूर हे अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजारपासून अवघ्या 4 किमी अंतरावर आहे. अमरावतीहून येथे सहज रस्तामार्गे पोहोचता येते.

जगात सर्वाधिक प्रजनन दर कोणत्या देशात?

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