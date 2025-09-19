दिलेलं वचन मोडण्यात माहीर असतात 'या' मूलांकाचे लोक, यांच्यापासून आताच व्हा सावध

kimaya narayan

अंकशास्त्र

ज्योतिष शास्त्राप्रमाणेच अंक शास्त्रही खूप महत्त्वाचं शास्त्र आहे. यातून व्यक्तीच व्यक्तिमत्त्व, चरित्र जाणून घेता येतं.

धोकादायक मूलांक

पण अंक शास्त्रातील एक मूलांक अतिशय धोकादायकआहेत . अनेकदा त्यांनी दिलेला शब्द ते फिरवतात. कोणता आहे हा मूलांक जाणून घेऊया.

शब्द फिरवण्यात माहीर

हा मूलांक आहे 5. ज्यांचा जन्म 5,14,23 तारखेला झाला असतो त्यांचा मूलांक 5 असतो. यांचा स्वामी बुध आहे. हे लोक दिलेला शब्द फिरवण्यात माहीर असतात.

बुद्धिमान

हे लोक अतिशय बुद्धिमान असतात. यांच्यात उत्तम संवादकौशल्य असतं. या लोकांचा स्वभाव चतुर असतो याशिवाय मोकळ्या स्वभावाचे असतात.

भांडणात उस्ताद

हे लोक भांडण करण्यात माहीर असतात. यांच्याशी वाद घालणं तुम्हाला महाग पडू शकतं.

व्यावसायिक

या शिवाय हे लोक उत्तम व्यावसायिक असतात. उत्तम बिझनेसमन म्हणून ते स्वतःला सिद्ध करतात.

भन्नाट व्यक्तिमत्त्व

या शिवाय त्यांचं व्यक्तिमत्त्व खूप मैत्रीपूर्ण असतं. ते एक भन्नाट आणि विनोदी व्यक्तिमत्त्व म्हणून प्रसिद्ध असतात.

प्रेमळ

यांचा स्वभाव प्रेमळ असतो. काहीशी आरामायदायी जीवनशैली त्यांना पसंत असते.

स्वतंत्र

यांना स्वतंत्र राहायला आवडत. त्यांना बंधनात बांधलेलं आवडत नाही.

