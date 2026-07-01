4000 ची साडी 800 रुपयांना, मुळचंदमध्ये मान्सून सेलमध्ये अनेक कपड्यांवर भन्नाट ऑफर

Apurva Kulkarni
सध्या नागरिक लग्नाचा बस्ता असो किंवा सहज केलेली शॉपिंग असो स्वस्तात मस्त कपडे सगळ्यांनाच हवे असतात.
Mulchand Monsoon Sale
esakal
दरम्यान अशातच 'मुळचंद मिल'ने एक भन्नाट ऑफर आणली आहे.
Mulchand Monsoon Sale
esakal
या ऑफरमध्ये काही कपड्यांवर, साड्यांवर अनेक डिस्काऊंट देण्यात आलेत.
Mulchand Monsoon Sale
esakal
मुळचंदमध्ये नेहमीच्या दरापेक्षा कमी किंमतीत कपडे मिळतात. आता त्यातही सवलत देण्यात आलीय.
Mulchand Monsoon Sale
esakal
४००० ची साडी ८०० ला तर काही कुर्ता सेट १ हजार ३ अशी भन्नाट ऑफर देण्यात आली आहे.
Mulchand Monsoon Sale
esakal
मुळचंदमधील ही ऑफर काही दिवसच असल्याचं माहिती आहे.
Mulchand Monsoon Sale
esakal
त्यामुळे तुमच्या घरी जर लग्नकार्य असेल, किंवा कोणत्या कार्यक्रमासाठी शॉपिंग करायची असेल तर तुम्ही मुळचंदला भेट देऊ शकता.
Mulchand Monsoon Sale
esakal
Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations
esakal