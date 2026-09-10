मुळ्याची भाजी कधी खाल्ली आहे का? जाणून घ्या फायदे आणि रेसिपी

Apurva Kulkarni
मुळा हा आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. मुळा खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. परंतु मुळा तिखट, कडू लागत असल्याने अनेक जण मुळा खाणं टाळतात.
RADISH VEGETABLE RECIPE
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परंतु तुम्ही चमचमीत आणि पौष्टिक मुळ्याची भाजी खाऊ शकतात. त्यामुळे तुमच्या आरोग्याला ते फायदेशीर ठरू शकतं.
MULYACHI BHAJI
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मुळा, २ मोठे चमजे चण्याची डाळ (१ तास भिजवलेली) कांदा, लसूण पागा, हिरव्या मिरच्या, जिरे-मोहरी, हळद, चवीनुसार मीठ, तेल, कोथिंबीर
HEALTHY VEGETABLE RECIPE
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सुरुवातील कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे-मोहरी,लसूण आणि हिरवी मिरची घालून परतून घ्या. त्यानंतर त्यात कांदा लालसर होईपर्यंत परतून घ्या. भिजवलेली डाळ टाकून वाफ येऊ द्या.
MULA BHAJI
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डाळ थोडी नरम झाल्यावर हळद आणि चिरलेला मुळा आणि मुळ्याचे पानं घालून चांगलं एकजीव करा.
MULA RECIPE,
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कढईवर झाकण ठेवून पाणी न घालता मंद आचेवर भाजी १२ ते १५ मिनिटं शिजू द्या.
HOW TO MAKE MULYACHI BHAJI
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त्यानंतर गॅस बंद करून कोथिंबीर पेरून खाण्यासाठी सर्व करा.
SPICY RADISH VEGETABL
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तुम्ही ही भाजी भाकरी किंवा चपातीसोबत खाऊ शकतात. घरातले सगळे आवडीने खातील.
TASTY RADISH BHAJI
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SHEVGYACHYA PANANCHI BHAJI
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