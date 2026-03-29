उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुंबई फिरायचा विचार करताय? 'हे' ७ बीच आजिबात चुकवू नका

Yashwant Kshirsagar

महत्त्वपूर्ण बीच

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तुम्ही मुंबईची सैर करणार असाल स्वप्नांच्या शहरातील हे ७ महत्वपूर्ण बीच आवर्जून पाहा.चला तर मग या महत्त्वपूर्ण बीच विषयी.

जुहू बीच

जुहू बीच हा मुंबईचा सर्वात लोकप्रिय आणि नेहमी गजबजलेला समुद्रकिनारा आहे. संध्याकाळी इथली गर्दी आणि खाद्यपदार्थांची चव अनुभवण्यासारखी आहे!

Best Beaches in Mumbai

|

esakal

गिरगाव चौपाटी

दक्षिण मुंबईतील गिरगाव चौपाटी कुटुंबांसाठी अत्यंत प्रसिद्ध आहे. येथील ताज्या समुद्री खाद्यपदार्थांची चव अनोखी आहे. संध्याकाळी समुद्रकिनाऱ्यावर फिरणे आणि स्ट्रीट फूडचा आस्वाद घेणे हा मुंबईचा क्लासिक अनुभव आहे.

Best Beaches in Mumbai

|

esakal

मरिन ड्राइव्ह

मरिन ड्राइव्हला 'क्वीन्स नेकलेस' म्हणूनही ओळखले जाते. सूर्यास्ताच्या वेळी समुद्रावर पसरलेले सोनेरी प्रकाशाचे दृश्य आणि हवेची मंद झुळूक मन मोहून टाकते. रात्री दिव्यांच्या मालिकेसारखे दिसणारे हे ठिकाण मुंबईचे आयकॉनिक लँडमार्क आहे.

Best Beaches in Mumbai

|

esakal

अक्सा बीच

मालाड येथील अक्सा बीच मुंबईच्या गोंगाटापासून दूर शांत वातावरण देतो. डोलणाऱ्या नारळाच्या झाडांच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ सोनेरी वाळू आणि मऊ हवा येथे सूर्यास्ताच्या वेळी अनवाणी चालण्याचा अद्भुत अनुभव देते.

Best Beaches in Mumbai

|

esakal

वर्सोवा बीच

वर्सोवा बीच हा जुहू बीचचा एक विस्तार आहे, जो एका खाडीमुळे वेगळा झाला आहे. अंधेरीत स्थित या किनाऱ्यावर तुलनेने कमी गर्दी असते. कुटुंबांसाठी सुरक्षित आणि शांत वातावरण असलेले हे ठिकाण पिकनिकसाठी आदर्श आहे.

Best Beaches in Mumbai

|

esakal

मढ बीच

मढ आयलंड बीच मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध कौटुंबिक समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक आहे. वायव्य किनारपट्टीवरील लहान गावे आणि शेतजमिनींनी वेढलेला हा सुंदर आणि तुलनेने एकांत किनारा निसर्गप्रेमींसाठी उत्तम आहे.

Best Beaches in Mumbai

|

esakal

मार्वे बीच

मार्वे बीच काजूच्या बागा, मध्ययुगीन पोर्तुगीज चर्च आणि विहंगम सूर्यास्तासाठी प्रसिद्ध आहे. येथून एस्सेल वर्ल्ड आणि ग्लोबल विपश्यना पॅगोडाकडे बोटीने जाता येते. रात्री पॅगोडा दिव्यांनी उजळून निघतो, ते दृश्य खरोखरच जादूई असते!

Best Beaches in Mumbai

|

esakal

