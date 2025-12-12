४० हजारात मुंबई संभाजी महाराजांची झाली असती, जाणून घ्या मराठ्यांच्या पराक्रमाचा किस्सा

Sandip Kapde
छत्रपती संभाजी महाराज ४० हजार पागोड्यांत मुंबई विकत घेणार होते, ऐकायला अविश्वसनीय, पण इतिहासातला हा थरारक किस्सा आहे.
फेब्रुवारी १६८३ च्या आधी महागिरीजवळ संभाजी महाराजांच्या आरमाराची इंग्रज जहाज ‘प्रेसिडेंट’शी झटापट झाली आणि मराठ्यांची तीन गलबते बुडाली.
या चकमकीनंतर इंग्रजांनी मागितलेले फर्मान व कागद संभाजी महाराजांनी त्यांच्या पद्धतीने मुद्दाम लांबवले.
दरम्यान त्यांनी गोव्यावर हल्ला चढवला आणि माहीम, केळवा, दंतोरा, सारगाव, सुपारा अशी ठाणी घेतली, यामुळे मुंबईकरांमध्ये भीती पसरली.
मराठ्यांनी मुंबईजवळच्या कारंजा बंदराचा ताबा घेतल्यावर इंग्रजांचा धीर पूर्ण खचला.
१६८३ च्या अखेरीस संभाजी महाराजांच्या फौजा मुंबईजवळ येऊन तिला घेरून बसल्या.
मुंबईत अन्नटंचाई एवढी वाढली की लोकांना स्वतःच्या जगण्याचीही शाश्वती राहिली नाही.
कारंजा मराठ्यांच्या ताब्यात गेल्याने मुंबईकर घाबरले आणि त्यांनी सुरतकरांचा सल्ला मागितला.
मुंबईतील रहिवाशांनी चाइल्ड आणि वॉर्ड यांच्या जुलमी कारभाराला कंटाळून बंड पुकारले.
ईस्ट इंडिया कंपनीने या गोंधळात रिचर्ड केगविनला मुंबईचा गव्हर्नर बनवले.
केगविनने संभाजी महाराजांशी थेट मैत्री केली आणि मुंबईचे रक्षण स्वतःकडे घेतले.
त्यामुळे वॉर्डने सुरतला लिहून दिले की लोक त्यांच्यावर चिडले आहेत आणि केगविन मुंबई ४०,००० पागोड्यांना संभाजी महाराजंना विकणार आहे.
याच काळात सिद्दी मराठ्यांच्या प्रदेशातून मुले पळवून मुंबईत विकू लागला.
हा उपद्रव इंग्रजांनी थांबवावा, असे संभाजी महाराजांनी कडक फर्मान काढले.
कारंजा मराठ्यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर इंग्रजांना संभाजी महाराजांसोबत मैत्रीची खरी गरज जाणवू लागली.
पण सुरतकर इंग्रजांनी नेहमीसारखे उडवाउडवीचीच उत्तरे दिली, “समुद्राचे मालक कोण? घाबरू नका.”
२६ एप्रिल १६८४ ला केगविनने कॅ. गॅरीला संभाजी महाराजांकडे तहासाठी पाठवले.
गॅरी, थॉमस विल्किन्स आणि राम शेणवी हे प्रतिनिधी बिरवाडीत महाराजांना भेटले.
संभाजी महाराज म्हणाले, सिद्दीला आश्रय देऊ नका, त्याला साहित्य पुरवू नका, आणि मैत्री निष्ठेने पाळा.
“तुमचा मित्र आमचा मित्र, तुमचा शत्रू आमचा शत्रू”, या अटीवर त्यांनी मैत्री मान्य केली.
आणि अशी इंग्रज–मराठा तहाची रूपरेषा ठरली… मुंबईच्या इतिहासाला वळण देणारी.
