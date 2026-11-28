Vinayan Waghmare
धावत्या मुंबईत तंत्रज्ञानाशिवायही हजारो डबे वेळेवर कसे पोचतात? झाकणावरील साधा कोड आणि १३० वर्षांची शिस्त यामागे आहे.
Mumbai Dabbawalas
Sakal
मुंबईतील डबेवाल्यांची सेवा सुमारे १३० वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असून, ती मेहनतीतून आणि विश्वासातून उभी राहिली आहे.
Mumbai Dabbawalas
Sakal
प्रत्येक डब्याच्या झाकणावर खास रंग, अक्षरे किंवा खुणांचा कोड असतो; त्यावरून कोणता डबा कुठून निघाला आणि कुठे द्यायचा, हे लगेच समजते.
Mumbai Dabbawalas
Sakal
एकच व्यक्ती संपूर्ण प्रवास करत नाही; घरापासून स्टेशन, लोकल आणि कार्यालयापर्यंत साखळी पद्धतीने डब्यांची देवाणघेवाण होते.
Mumbai Dabbawalas
Sakal
या अद्वितीय कार्यपद्धतीचे देश-विदेशात कौतुक झाले असून, प्रिन्स चार्ल्स यांच्या भेटीसह विविध मान्यवरांनी डबेवाल्यांच्या शिस्तीचे विशेष कौतुक केले आहे.
Mumbai Dabbawalas
Sakal
डबेवाल्यांची साधी पण अत्यंत अचूक लॉजिस्टिक्स यंत्रणा व्यवस्थापनाच्या अभ्यासासाठी जगभरातील संस्था आणि अभ्यासकांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरली आहे.
Mumbai Dabbawalas
Sakal
पावसाळा, गर्दी किंवा कोणतीही धावपळ असो; मुंबईकरांना घरचा आहार वेळेवर पोचवून डबेवाल्यांनी आपली वेगळी ओळख जपली आहे.
Mumbai Dabbawalas
Sakal
मुंबईच्या डबेवाल्यांची ही अचूक कार्यपद्धती तुम्हाला कशी वाटली? तुमचे मत खाली नक्की कळवा आणि ही वेब स्टोरी शेअर करा!
Mumbai Dabbawalas
Sakal
Winter Konkan Trip
Sakal