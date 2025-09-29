मुंबईत पहिली लोकल ट्रेन कधी सुरू झाली?

मुंबइकरांच्या दिवसाची सुरूवात ज्या लोकल ट्रेन ने होते ती कधी सुरू झाली काय आहे तीचा इतिहास जाणून घ्या.

ऐतिहासिक सुरुवात

मुंबईत सर्वात पहिली प्रवासी रेल्वे १६ एप्रिल १८५३ रोजी धावली. हा दिवस भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील 'जन्मदिन' मानला जातो.

मार्गाची लांबी

पहिली ट्रेन बोरीबंदर (Bori Bunder) ते ठाणे (Thane) या ३४ किलोमीटर (२१ मैल) अंतरावर धावली.

आशियातील पहिली

ही रेल्वे केवळ भारतातीलच नव्हे, तर संपूर्ण आशिया खंडातील पहिली प्रवासी रेल्वे असल्याचे म्हंटले जाते.

इंजिनांची नावे

पहिल्या रेल्वेला 'साहिब', 'सिंध' आणि 'सुलतान' या तीन वाफेच्या (Steam) इंजिनांनी खेचले होते.

प्रवासाचा वेळ

पहिल्या प्रवासाला सुमारे १ तास १५ मिनिटे लागली, ज्यामध्ये सायन येथे पाण्यासाठी थांबा घेण्यात आला होता.

प्रवाशांची संख्या

या पहिल्या रेल्वेत १४ डबे होते, ज्यात अंदाजे ४०० लोकांनी प्रवास केला होता. ठाण्यापर्यंत मार्ग विस्तारताना १८५४ मध्ये ठाणे खाडीवर भारतातील पहिला रेल्वे पूल बांधण्यात आला.

विद्युत युग

वाफेच्या इंजिनाच्या अनेक वर्षांनंतर, पहिली विजेवर चालणारी (Electric Multiple Unit - EMU) लोकल ३ फेब्रुवारी १९२५ रोजी व्हिक्टोरिया टर्मिनस ते कुर्ला दरम्यान धावली.

मुंबईची जीवनवाहिनी

आज मुंबई लोकलचे जाळे ४०० किमी पेक्षा जास्त असून, दररोज ७५ लाखांहून अधिक लोक यातून प्रवास करतात, ज्यामुळे ती 'मुंबईची जीवनवाहिनी' म्हणून ओळखली जाते.

