मुंबईत पहिले पोस्ट ऑफिस कधी सुरू झालं? २०० वर्षांपूर्वीचे फोटो बघाच...

Shubham Banubakode

पोस्ट ऑफिस कधी सुरु झालं?

१७८७ साली मुंबईत पहिले पोस्ट ऑफिस सुरू झाले होतं.

Mumbai First Post Office 1787 History

esakal

टपाल पाठविण्याची सुविधा

१७९४ साली जनरल पोस्ट ऑफिसची स्थापना झाली आणि १७९८ पासून दर महिन्याला लंडनला टपाल पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली.

टपालाची सुसूत्र व्यवस्था

१८५० पर्यंत सर्व भारतभर टपालाची सुसूत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती.

दळणवळणाची सोय

१८५४ साली तारायंत्राद्वारे दळणवळणाची सोय उपलब्ध झाली होती.

युरोपशी तारायंत्राद्वारे संपर्क

१८५५ सालापासून मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, गुजरात, कराची आणि तुर्कस्थानमार्गे युरोपशी तारायंत्राद्वारे संपर्क करण्याची व्यवस्था निर्माण झाली.

व्यापाऱ्यांना फायदा

या तारायंत्रांमुळे व्यापाऱ्यांची फार मोठी सोय झाली.त्यांना याचा बराच फायदा झाला.

