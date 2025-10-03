इजिप्तमध्ये कालवा बनला अन् मुंबईत वेश्यांची संख्या वाढली! काय होतं कनेक्शन?

Shubham Banubakode
वर्ष होतं १८६९, इजिप्तमध्ये सुएझ कालवा सुरु झाला होता. त्यामुळे या समुद्री मार्गावर बऱ्यापैकी वाहतूक वाढली होती.
या सागरी मार्गाचा फायदा भारतातील आयात-निर्यातीलाही होत होता. कारण हा कालवा सुरु झाल्यानंतर वेळ आणि पैशांची बचत होऊ लागली होती.
आयात निर्यात वाढताच मुंबईत परदेशी प्रवासी आणि खलाशांची संख्या वाढत होती. इतकच नाही तर मुंबईत वेश्यांची संख्या वाढू लागली होती.
कारण शिपिंग कंपन्यांनी दलालांशी संधान बांधून या वेश्यांची आयात सुरू केली होती.
पोर्ट सैदला येथे या वेश्यांची विक्री होत असे व तेथून त्यांना मुंबईत आणले जाई. या वेश्यांच्या गल्लीचे 'सफेत गल्ली' असे नाव रूढ झाले. डंकन रोड, फॉकलंड रोड भागात देशी व गरीब वेश्या राहत असतं.
१८९८ साली कमिशनर व्हिन्सेन्ट याने या वेश्यांना गुंड आणि दारुड्यांपासून होणारा उपद्रव कमी करावा म्हणून त्यांच्या घरांना गज लावण्याची योजना राबवली होती.
मुंबईच्या कामाठीपुरा भागातही वेश्या व्यवसाय चालत असे. काही ठिकाणी चांगल्या वस्तीतही खाजगी स्वरूपात हा वेश्या व्यवसाय चाले. त्या घरांना 'ब्रॉथेल' (वेश्यागृह) म्हटले जात होतं.
