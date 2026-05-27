IPL 2027: हार्दिक पांड्याची हकालपट्टी? मुंबई इंडियन्स कोणाला रिलीज करणार?

रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डी कॉक, असे अनेक अनुभवी अन् दिग्गज खेळाडू असतानाही मुंबई इंडियन्सची कामगिरी आयपीएल २०२६ मध्ये घसरली.
त्यांनी आयपीएल २०२६ स्पर्धा १४ सामन्यांत ४ विजय आणि १० पराभव स्वीकारात ९ व्या क्रमांकावर संपवली.
खरंतर स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी सर्वात तगडा आणि प्रबळ दावेदार म्हणून मुंबईकडे पाहिलं जात होतं; पण प्रत्यक्ष स्पर्धा सुरू झाली आणि परिस्थिती पूर्णच वेगळी दिसली.
रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा, डी कॉक यांनी अधून मधून फलंदाजीत तडका लावला, पण म्हणावं तसं कोणीच चाललं नाही.
गोलंदाजीत, त्याहून सुमार कामगिरी झाली. जसप्रीत बुमराह- ट्रेंट बोल्टची जोडी अपयशी ठरलेली असताना बाकी गोलंदाजही फार काही करू शकले नाहीत.
आता या कामगिरीनंतर मुंबई संघ पुढच्यावर्षी मोठे बदल करणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
त्यातही सर्वात आधी निशाण्यावर कर्णधार हार्दिक पांड्या आहे. तो पुढच्यावर्षी कर्णधार म्हणून कायम राहण्याची शक्यताही कमी असल्याचं म्हटलं जात आहे.
याशिवाय सूर्यकुमारचा घसरलेला फॉर्म पाहाता तोही पुढच्या हंगामात कायम राहिलच याची आता शाश्वती नाही.
याशिवाय ट्रेंट बोल्ट, डी कॉक, दीपक चाहर, शेरफेन रुदरफोर्ड या खेळाडूंनाही २०२७ साठी मुंबई कायम करण्याची शक्यता कमी आहे.
इतकेच नाही तर रॉबिन मिन्झ, राज अंगद बावा, दानिश मालेवार, क्रिस भगत, मयक मार्कंडे, अश्वनी कुमार यांसारख्या खेळाडूंवरही रिलीज होण्याची टांगती तलवार आहे.
पण मुंबई इंडियन्स ही फ्रँचायझी फारसे बदल करण्यासाठी ओळखली जात नाही.
त्यामुळे काही खेळाडूंवर अजूनही ते विश्वास ठेवून त्यांना कायम करू शकतात, ज्यात रोहित, बुमराह तिलकसह सँटेनर, कॉर्बिन बॉश, रिकल्टन, विल जॅक्स, नमन धीर, गझनफर, शार्दुल ठाकूर अशा काही खेळाडूंची नावं आहेत.
