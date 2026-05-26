IPL: किंग vs प्रिन्स! प्लेऑफमध्ये कोहली की गिल, कोणाची कामगिरी भारी?

IPL 2026 Playoff

आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील प्लेऑफच्या सामन्यांना २६ मे पासून सुरुवात होत आहे.

RCB vs GT

पहिला क्वालिफायर सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात सामना धमरशाला येथे होणार आहे.

विराट कोहली - शुभमन गिलकडे लक्ष

या सामन्यावेळी बंगळुरूचा खेळाडू विराट कोहली आणि गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल यांच्या कामगिरीवर लक्ष असणार आहे.

गिल ठरलाय विराटला वरचढ

या दोघांची प्लेऑफमधील कामगिरी लक्षात घेतली, तर मात्र गिल विराटला वरचढ ठरल्याचे दिसत आहे.

गिलचे सामने

गिलने आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्स या दोन संघांकडून एकूण ११ प्लेऑफचे सामने खेळले आहेत.

गिलच्या प्लेऑफमधील धावा

गिलने प्लेऑफमधील ११ सामन्यांत ४७.५ च्या सरासरीने ४७५ धावा केल्या आहेत, ज्यात २०२३ मध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्ध केलेल्या शतकाचाही समावेश आहे.

विराट कोहलीच्या प्लेऑफमधील धावा

विराटने आयपीएल प्लेऑफमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून १७ सामने खेळले आहेत. यात त्याने २ अर्धशतकांसह २६.४ च्या सरासरीने ३९६ धावा केल्या आहेत.

