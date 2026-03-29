मुंबई इंडियन्सची ऐतिहासिक 'ट्रिपल सेंच्युरी'; CSK लाही न जमलेला विक्रम नावावर

Pranali Kodre

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सचा पहिला सामना २९ मार्च रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध झाला.

|

Sakal

मुंबई इंडियन्ससाठी खास सामना

हा सामना मुंबई इंडियन्ससाठी अत्यंत खास असणार असून आजपर्यंत फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये कोणी केलं नाही, तो विक्रम त्यांनी केला आहे.

|

Sakal

मुंबई इंडियन्स @300

मुंबई इंडियन्ससाठी हा सामना ३०० वा टी२० सामना आहे.

|

Sakal

पहिला फ्रँचायझी संघ

त्यामुळे मुंबई इंडियन्स ३०० टी२० सामने खेळणारा पहिला फ्रँचायझी संघ आहे. यापूर्वी कोणत्याही फ्रँचायझी संघाने ३०० टी२० सामने खेळलेले नाहीत.

|

Sakal

तिसरा संघ

याशिवाय ३०० टी२० सामने खेळणारा मुंबई इंडियन्स जगातील एकूण तिसरा संघ आहे.

|

Sakal

पाकिस्तान आणि सोमरसेट

यापूर्वी पाकिस्तान क्रिकेट संघ आणि सोमरसेट या संघांनी ३०० हून अधिक सामने खेळले आहेत. २९ मार्च २०२६ पर्यंत पाकिस्तान आणि सोमरसेट या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी ३०३ सामने खेळले आहेत.

|

Sakal

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू

सर्वाधिक टी२० सामने खेळणाऱ्या आयपीएलमधील संघांमध्ये मुंबई इंडियन्स पाठोपाठ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आहेत. त्यांनी २८७ सामने खेळले आहेत. (२९ मार्च २०२६ पर्यंत)

|

Sakal

कोलकाता आणि चेन्नई

त्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्स (२८१ सामने) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (२७७ सामने) आहेत.

|

Sakal

