Mumbai Indians retained players : 'मुंबई इंडियन्स'ने IPL 2026 साठी 'रिटेन' केलेले भारतीय प्लेयर्स, पाहा फक्त एका क्लिकवर!

मुंबई इंडियन्सचा सर्वात विश्वासू चेहरा. रोहितचा अनुभव आणि नेतृत्व कौशल्य संघासाठी मोठी ताकद ठरणार.
सूर्यकुमारची आगळीवेगळी फलंदाजी MI च्या मधल्या फळीला स्थिरता देते. T20 क्रिकेटमधला MI चा खरा गेमचेंजर.
तिलकच्या सातत्यपूर्ण खेळीमुळे तो MI चा भविष्यातील आधारस्तंभ मानला जातो.
हार्दिक पांड्या 2026 मध्येही कर्णधार म्हणून संघाचे नेतृत्व करणार. त्याची ऑलराऊंड कामगिरी महत्त्वाची.
गोलंदाजीसोबत बॅटिंगमधूनही योगदान देणारा उपयुक्त खेळाडू.
जगातील धोकादायक वेगवान गोलंदाजांपैकी एक. MI चं सर्वात धारदार शस्त्र
नव्या चेंडूवर घातक स्विंग. पॉवरप्लेमध्ये विकेट घेण्याची क्षमता संघासाठी महत्त्वाची.
उत्साह, वेग आणि अचूकता – MI च्या भविष्यातील गुंतवणुकीपैकी एक.
तरुण स्पिनर म्हणून MI च्या स्पिन युनिटला वाढलेली ताकद.
मिडल ऑर्डरमध्ये आक्रमक फलंदाजीची MI ला नवी धार.
