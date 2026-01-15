BMC Election 2026 Exit Poll : मुंबई कुणाची? महापालिका निवडणुकीचे आठ ‘एक्झिट पोल’ फक्त एकाच क्लिकवर!

Mayur Ratnaparkhe
अॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजप महायुतीला १३१-१५१ जागा, ठाकरे बंधूंना ५८-६८ जागा, काँग्रेस आघाडीला १२-१६ जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
डीव्ही रिसर्चच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजप महायुतीला १०७ ते १२२ जागा, ठाकरे बंधू - ६८ ते ८३ जागा, काँग्रेस आघाडी - १८ ते २५ जागा, दोन्ही राष्ट्रवादी - २ ते ४ जागा
जेव्हीसीच्या एक्झिट पोलमध्येही भाजप महायुतीला १३८, ठाकरे बंधू - ५९, काँग्रेस आघाडी - २३ आणि इतरांना ७ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.
लोकशाही/रुद्रच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजप युतीला ११५-१३० जागा, ठाकरे बंधू - ६७-८२, काँग्रेस आघाडी- २२-२७ आणि इतरांना १०-१५ जागा अंदाज आहे.
जनमत एक्झिट पोलमध्ये भाजप महायुतीला -१३८, ठाकरे बंधूंना - ६२ जागा, काँग्रेस आघाडीला- २० जागा, इतर पक्षांना ७ जागांचा अंदाज आहे.
जेडीएसच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजप महायुतीला १२७ ते १५५ जागा, ठाकरे बंधूंना ४४ ते ६४ जागा, काँग्रेस-वंचित युतीला १६ ते २५ जागा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १ ते ४ जागांचा अंदाज आहे.
पोल मित्राच्या एक्झिट पोलमध्येही भाजप महायुतीला १६५ ते १७५ जागा, ठाकरे बंधूंना ४५ ते ५५ जागा, काँग्रेस आघाडीला ९ ते १४ जागा, तर इतर पक्षांना ७ ते १२ जागा.
साम टीव्हीच्या एक्झिट पोलमध्येही भाजप युतीला ११९, ठाकरे बंधूंना ७५, काँग्रेसला २५ आणि इतरांना ३ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.
