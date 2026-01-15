BMC Election 2026 Exit Poll : मुंबई कुणाची? महापालिका निवडणुकीचे आठ ‘एक्झिट पोल’ फक्त एकाच क्लिकवर!

अ‍ॅक्सिस माय इंडिया -

अ‍ॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजप महायुतीला १३१-१५१ जागा, ठाकरे बंधूंना ५८-६८ जागा, काँग्रेस आघाडीला १२-१६ जागा मिळण्याची शक्यता आहे.

डीव्ही रिसर्च -

डीव्ही रिसर्चच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजप महायुतीला १०७ ते १२२ जागा, ठाकरे बंधू - ६८ ते ८३ जागा, काँग्रेस आघाडी - १८ ते २५ जागा, दोन्ही राष्ट्रवादी - २ ते ४ जागा

जेव्हीसी -

जेव्हीसीच्या एक्झिट पोलमध्येही भाजप महायुतीला १३८, ठाकरे बंधू - ५९, काँग्रेस आघाडी - २३ आणि इतरांना ७ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.

लोकशाही/रुद्र -

लोकशाही/रुद्रच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजप युतीला ११५-१३० जागा, ठाकरे बंधू - ६७-८२, काँग्रेस आघाडी- २२-२७ आणि इतरांना १०-१५ जागा अंदाज आहे.

जनमत एक्झिट -

जनमत एक्झिट पोलमध्ये भाजप महायुतीला -१३८, ठाकरे बंधूंना - ६२ जागा, काँग्रेस आघाडीला- २० जागा, इतर पक्षांना ७ जागांचा अंदाज आहे.

जेडीएस एक्झिट पोल -

जेडीएसच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजप महायुतीला १२७ ते १५५ जागा, ठाकरे बंधूंना ४४ ते ६४ जागा, काँग्रेस-वंचित युतीला १६ ते २५ जागा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १ ते ४ जागांचा अंदाज आहे.

पोल मित्रा एक्झिट पोल –

पोल मित्राच्या एक्झिट पोलमध्येही भाजप महायुतीला १६५ ते १७५ जागा, ठाकरे बंधूंना ४५ ते ५५ जागा, काँग्रेस आघाडीला ९ ते १४ जागा, तर इतर पक्षांना ७ ते १२ जागा.

साम टीव्ही एक्झिट पोल -

 साम टीव्हीच्या एक्झिट पोलमध्येही भाजप युतीला ११९, ठाकरे बंधूंना ७५, काँग्रेसला २५ आणि इतरांना ३ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.

