मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेची वाहतूक कोंडी विमानातून दिसतेय भीषण; अन्नपाण्यावाचून अडकलेत लोक, अनेक किमी रांगा

सूरज यादव
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर खोपोली हद्दीत बोरघाटातील आडोशी बोगद्याजवळ मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास प्रोपिलीन या ज्वलनशील वायूने भरलेला टँकर अचानक उलटला.
टँकर उलटल्यानंतर त्यातून वायुगळती सुरू झालीय. खबरदारी म्हणून मुंबईच्या दिशेने जाणारी मार्गिका बंद करण्यात आलीय.
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर लोणावळ्यापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी ब्लॉक घेत वाहने राष्ट्रीय महामार्गावरील पर्यायी मार्गान वळविली.
वाहतूक वळवल्यानं जुन्या महामार्गावरही कोंडी झाली. तासनतास वाहतूक कोंडीत प्रवाशी अन्नपाण्यावाचून अडकून पडले आहेत.
पुणे लेनची बाजू खालापूर टोल प्लाझापर्यंत वाहतूक कोंडी गेलीय. पुण्याच्या बाजूला १० ते १२ किमी वाहतूक कोंडी झालीय. गॅस लिकेजचं प्रमाण कमी होईपर्यंत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागेल.
पुण्याहून मुंबईला जाणारी वाहतूक ताम्हिणी घाट मार्गे आणि कर्जत मार्गे मुंबई-ठाण्याकडे वाहतूक सुरू केल्यानं प्रवाशांचा त्रास कमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केलाय.
१. ताम्हिणी घाट मार्ग: पुणे → पौड → ताम्हिणी घाट → माणगाव → मुंबई. २. माळशेज घाट मार्ग: पुणे → चाकण → नारायणगाव → माळशेज घाट → कल्याण/ठाणे.mumbai pune expressway traffic update
पोलिसांनी लोणावळा-खंडाळा मार्ग पूर्णपणे टाळण्याचं आवाहन केलंय. या मार्गे प्रवासाचा वेळ ३-५ तासांनी वाढू शकतो, त्यामुळे पुरेसे इंधन आणि पाणी सोबत ठेवावे असंही सांगितलंय.
