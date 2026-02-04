गाडीतील शिल्लक टायरला 'स्टेपनी' का म्हटले जाते? 'ही'आहे खरी कहाणी

Yashwant Kshirsagar
जेव्हा जेव्हा आपल्या गाडीचा टायर पंक्चर होतो किंवा खराब होतो तेव्हा मनात येणारा पहिला शब्द "स्टेपनी" असतो.
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की टायरला स्टेपनी का म्हणतात? त्याचे नाव कसे पडले आणि स्टेपनीची संपूर्ण कहाणी काय आहे?
आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की, ते कसे अस्तित्वात आले, स्टेपनी ट्रेंड कधी सुरू झाला आणि ही आयडिया कोणाच्या डोक्यात आली हे सांगणार आहोत.
खरं तर, १९ व्या शतकाच्या सुरूवातीस, जगभरात कार सामान्य होऊ लागल्या. शहरातील श्रीमंत लोक कार घेऊ लागले.
पण यासोबत एक मोठी समस्या निर्माण झाली. खराब रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे टायर लवकर खराब झाले आणि पंक्चर झाले. यामुळे लोकांना काळजी वाटू लागली.
इंग्लंडमधील वॉल्टर आणि टॉम डेव्हिस या दोन भावांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी १९०४ मध्ये स्पेअर टायर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला
या कंपनीचे नाव स्टेपनी आयर्न मॉन्गर्स होते. येथूनच स्पेअर टायरला स्टेपनी हे नाव मिळाले.
खरं तर स्टेपनी हा इंग्लंडमधील तो जिल्हा आहे जिथे वॉल्टर आणि टॉम राहत होते आणि त्यांनी त्यांच्या कंपनीचे नाव त्याच्या नावावर ठेवले.
आजही गाडीतील शिल्लक टायरला जगभरात स्टेपनी टायर याच नावाने ओळखले जाते.
