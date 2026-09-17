मुंबईच्या ताज हॉटेलची आजची किंमत किती?

संतोष कानडे

ताज हॉटेल

मुंबईतील प्रसिद्ध ताज हॉटेल म्हणजेच ताज महल पॅलेस हॉटेलची आजच्या बाजारातील नेमकी विक्री किंमत सार्वजनिकपणे जाहीर झालेली नाही.

मुंबई

हे हॉटेल मुंबईतील अत्यंत मौल्यवान आणि ऐतिहासिक मालमत्तांपैकी एक मानले जाते.

लोकेशन

हॉटेलची किंमत ठरवताना जमीन, इमारत, खोल्या, सुविधा आणि लोकेशन यांचा विचार केला जातो.

मालमत्ता

कोलाब्यातील समुद्रकिनाऱ्यालगतचे स्थान या मालमत्तेच्या मूल्याला मोठा आधार देते.

संमती

हॉटेलच्या प्रत्यक्ष विक्रीसाठी मालकाची संमती आणि व्यवहारातील अटी महत्त्वाच्या असतात.

हजारो कोटी

काही ऑनलाइन अंदाजांमध्ये या मालमत्तेची किंमत हजारो कोटी रुपयांच्या पातळीवर असल्याचे नमूद केले जाते.

विक्री मूल्य

मात्र अशा अंदाजांना अधिकृत विक्री मूल्य समजणे योग्य ठरणार नाही.

ताज ब्रँड

Indian Hotels Company Limited ही ताज ब्रँड चालवणारी प्रमुख कंपनी आहे.

अधिकृत आकडा

त्यामुळे ताज हॉटेलची आजची किंमत सांगताना अधिकृत आकडा आणि बाजारातील अंदाज यांच्यात फरक ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

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