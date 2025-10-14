स्वराज्याची एकमेव भळभळती जखम, 'हा' किल्ला जिंकला असता तर...

Apurva Kulkarni
22 एकरमध्ये असलेल्या जंजीऱ्याचं बांधकाम दगड, शिसं आणि चुना वापरुन करण्यात आलं आहे.
जंजीरा किल्ल्याच्या आतमंध्ये एक तलाव आहे. तिथून संपुर्ण गडाला पाणीपुरवठा केला जाई.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला काबिज करण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, परंतु त्यात मराठ्यांना अपयश आलं.
मुरुड जंजिरा किला हा अलिबाग शहरापासून 50 किमी अंतरावर आहे.
जंजिरा जलदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी मुरुड गावातून किल्ल्यावर जाण्यासाठी बोटीची सोय आहे.
किल्ल्यावर जाण्यासाठी सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ पर्यंत जाऊ शकतात. तसंच या किल्ल्यावर जाण्यासाठी कोणतही शुल्क नाही.
हा किल्ला जिकंला असता तर स्वराज्याच्या नावे अजून एक महामेरु ठरला असता.
