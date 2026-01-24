मशरूम म्हणजे आरोग्याचा खजिना! रोजच्या आहारात समावेश करण्याचे 'हे' आहेत मोठे फायदे

सकाळ डिजिटल टीम
रोजच्या आहारात मशरूमचा समावेश केल्यास आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
मशरूममध्ये 'सेलेनियम' आणि 'एर्गोथिओनिन' सारखे शक्तिशाली अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात आणि आजारांशी लढण्यास मदत करतात.
भाज्यांमध्ये व्हिटॅमिन-D क्वचितच आढळते, पण मशरूम हा त्याचा नैसर्गिक स्रोत आहे. यामुळे हाडे आणि दात मजबूत होण्यास मदत होते.
मशरूममध्ये फायबर, पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन-C मुबलक असते. हे घटक रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित ठेवण्यास आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
काही संशोधनांनुसार, मशरूममधील अँटी-ऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींचे नुकसान होण्यापासून वाचवतात, ज्यामुळे विशेषतः स्तनाचा आणि प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका कमी होतो.
मशरूममध्ये 'प्रिबायोटिक्स' असतात, जे पोटातील चांगल्या बॅक्टेरियांची वाढ करतात. यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या दूर होतात.
मशरूममधील 'कोलीन' (Choline) नावाचे पोषक तत्व स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी आणि एकाग्रता सुधारण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जातात.
शरीरातील रक्ताची कमतरता (लोह/Iron) भरून काढण्यासाठी मशरूमचा आहारात समावेश करणे फायदेशीर ठरते. यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा कमी होतो.
मशरूममध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्वचा हायड्रेटेड राहते. तसेच यातील अँटी-एजिंग गुणधर्मांमुळे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते.
