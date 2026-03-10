हॉटेलसारखा शाही 'मशरुम मसाला' आता बनवा घरच्या घरी!

Aarti Badade
भाजीमध्ये काहीतरी वेगळं आणि पौष्टिक खायचं असेल, तर हा दाटसर ग्रेव्हीचा मशरुम मसाला नक्की ट्राय करा.
पॅनमध्ये तेल गरम करून कांदा, आलं, लसूण, धने, काजू आणि सुक्या लाल मिरच्या खमंग परतून घ्या.
परतलेल्या मसाल्यात टोमॅटो आणि मीठ टाकून वाफवून घ्या; मिश्रण थंड झाल्यावर मिक्सरमधून त्याची बारीक पेस्ट करा.
कढईत तेल गरम करून तयार वाटण परता, त्यात चिरलेली सिमला मिरची घालून दोन ते तीन मिनिटे छान शिजवून घ्या.
मसाल्यात तिखट, हळद आणि गरम मसाला घालून एकजीव करा; त्यानंतर स्वच्छ धुतलेले मशरुमचे तुकडे टाकून परता.
भाजीला रिच चव देण्यासाठी ३ चमचे साय असलेले दही आणि थोडे पाणी घालून ग्रेव्हीला एक चांगली उकळी येऊ द्या.
शेवटी कढीपत्ता पूड आणि हातावर चोळलेली कसुरी मेथी घालून भाजीला झाकण ठेवा आणि एक वाफ येऊ द्या.
तुमचा चमचमीत मशरुम मसाला तयार आहे! हा मसाला तुम्ही गरम पोळी, फुलका किंवा जिरा राईससोबत एन्जॉय करू शकता.
