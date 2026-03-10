तुपात भिजवलेले अक्रोड खाल्ल्याने शरीराला मिळतात दुहेरी फायदे!

Aarti Badade
रात्रभर पाण्यात भिजवलेले अक्रोड सकाळी साजूक तुपात परतून खाणे हे आरोग्यासाठी एक उत्तम 'सुपरफूड' मानले जाते.
Soaked walnuts with ghee benefits
Sakal
ओमेगा-३ फॅटी ऍसिडस् आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे मेंदूची कार्यक्षमता वाढते आणि स्मरणशक्ती कमालीची सुधारते.
अक्रोड खाल्ल्याने रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी होते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढून हृदय मजबूत राहते.
भिजवलेले अक्रोड पचायला हलके असतात, ज्यामुळे अन्नाचे पचन नीट होते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कायमचा दूर होतो.
तुपातील स्निग्धता आणि अक्रोडातील कॅल्शियम हाडे मजबूत करतात, ज्यामुळे सांधेदुखीच्या समस्या कमी होण्यास मदत होते.
अक्रोडमधील व्हिटॅमिन ई मुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येतो आणि केसांचे आरोग्य सुधारून ते दाट होतात.
हे मिश्रण खाल्ल्याने भूक नियंत्रित राहते आणि शरीराला दिवसभर काम करण्यासाठी भरपूर ऊर्जा मिळते.
दररोज सकाळी २ ते ४ भिजवलेले अक्रोड तुपासोबत खाणे पुरेसे आहे, जे हिवाळ्यात अधिक फायदेशीर ठरते.
