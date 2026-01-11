महाराष्ट्रात तिळाचे लाडू अन् वडी, तर भारताच्या इतर भागांत संक्रांतीनिमित्त बनतात हे खास पारंपरिक पदार्थ

Anushka Tapshalkar
अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या मकर संक्रांतीमुळे देशभरात सणाची लगबग आणि पारंपारिक पदार्थांची तयारी सुरू आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे जे पदार्थ बनवले जातात ते जाणून घेऊया.
Traditional Makar Sankranti Food Dishes Across India
संक्रांत साजरी करताना तीळ आणि गुळाला विशेष महत्त्व आहे. तिळाचे लाडू हा महाराष्ट्रातील पारंपारिक गोड पदार्थ आहे. तसेच हरभरा डाळ आणि गुळाच्या सारणाने बनवलेली पूरणपोळी संक्रांतीच्या सणात हमखास केली जाते.
Til Ladoo and Puranpoli- Maharashtra
मकर संक्रांतीला बिहारमध्ये भाज्या आणि तूप घालून बनवलेली पौष्टिक खिचडी खास मानली जाते.
Khichdi - Bihar
दूध, तांदूळ आणि खजूराच्या गुळापासून बनवलेला पायेश हा बंगालचा पारंपारिक गोड पदार्थ आहे.
Payesh - West Bengal
सक्करई पोंगल (गोड) आणि वें पोंगल (खारट) हे संक्रांतीचे प्रमुख पदार्थ आहेत.
Pongal- Tamilnadu
हंगामी भाज्यांनी बनलेला उंधियू संक्रांतीला जलेबी किंवा पूर्यांसोबत खाल्ला जातो.
Undhiyu- Gujarat
नव्या तांदळात केळी, खोबरे, गूळ आणि दूध मिसळून बनवलेला हा खास नैवेद्य आहे.
Makar Chaula Prasad - Odisa
थंडीमध्ये शरीराला उष्णता देणारी गजक-रेवडी संक्रांती आणि लोहरीला खास असते.
Gajak and Revadi - North India
तांदळाचे पीठ आणि गुळापासून बनवलेले तळलेले अरिसेलू हा पारंपारिक गोड पदार्थ आहे.
Ariselu - Telangana
पंजाबमध्ये लोहडीच्या दिवशी तीळ, गूळ, शेंगदाणे, मका आणि रेवडी यांचा समावेश असलेले पदार्थ खाल्ले जातात.
Lohri Bhog - Panjab
