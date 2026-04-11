कोकण ट्रीप! उन्हाळी सुट्टीत 'या' हिडन बीचेसला नक्की भेट द्या!

Aarti Badade

कोकण सहलीचा आनंद

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये कुटुंबासोबत कोकण ट्रिप प्लान करा; जिथे तुम्हाला असे काही 'हिडन बीचेस' पाहायला मिळतील जे मनाला उभारी देतील.

Best beaches in Konkan

देवघळी बीच (रत्नागिरी)

रत्नागिरीतील कशेळी येथे हिरव्यागार टेकड्यांनी वेढलेला हा सुंदर किनारा आहे; फोटोशूट आणि निसर्गप्रेमींसाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे.

भोगवे बीच (सिंधुदुर्ग)

वेंगुर्ल्यातील या किनाऱ्यावर पांढरी शुभ्र वाळू आणि नीलमणी रंगाचे पाणी पाहायला मिळते; कर्ली नदी आणि समुद्राचा संगम हे येथील मुख्य आकर्षण आहे.

आंजर्ले बीच (दापोली)

पांढऱ्या वाळूचा लांबच लांब पट्टा आणि नारळ-पोफळीच्या बागांनी वेढलेला हा किनारा शांततेसाठी आणि निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

निवती बीच (सिंधुदुर्ग)

कोकणातील 'मिनी मालदीव' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निवती बीचवर तुम्ही बोटिंगचा आनंद घेऊ शकता आणि निळेशार पाणी अनुभवू शकता.

सावणे आणि वेळणेश्वर बीच

स्वच्छता आणि शांततेसाठी दापोलीचा सावणे बीच आणि ऐतिहासिक शिवमंदिराच्या सान्निध्यात असलेला वेळणेश्वर बीच पर्यटकांना भुरळ घालतो.

कोकणचा निसर्ग साद घालतोय!

गर्दीपासून दूर, निवांत क्षणांसाठी आणि कोकणी पाहुणचाराचा आस्वाद घेण्यासाठी या उन्हाळ्यात कोकणच्या या ५ किनाऱ्यांची सफर नक्की करा.

