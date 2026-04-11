सह्याद्रीतील 'या' वैभवशाली किल्ल्याला नक्की भेट द्या! शिवरायांचा गौरवशाली इतिहास

Aarti Badade

स्वराज्याची पहिली राजधानी

पुणे जिल्ह्याच्या नैऋत्येस वसलेला ऐतिहासिक राजगड किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी होता.

Rajgad Fort history

२६ वर्षांचे मुख्य केंद्र

तब्बल २६ वर्षे स्वराज्याचे मुख्य केंद्र राहिलेल्या या किल्ल्यावरून महाराजांनी अनेक ऐतिहासिक मोहिमा फत्ते केल्या होत्या.

मुरुंबदेवाचा झाला 'राजगड'

महाराजांनी १६४७ च्या सुमारास 'मुरुंबदेव' किल्ला जिंकून त्याचे नामकरण 'राजगड' असे केले आणि स्वराज्याची स्थापना केली.

अभेद्य रचनेमुळे 'गडांचा राजा'

राजगड किल्ल्याच्या दुर्गम आणि अवाढव्य रचनेमुळेच याला ऐतिहासिक साहित्यात 'गडांचा राजा आणि राजांचा गड' असे म्हटले जाते.

सह्याद्रीचा उंच माथा

समुद्रसपाटीपासून अंदाजे ४,५१४ फूट उंचीवर वसलेला हा किल्ला ट्रेकर्स आणि दुर्गप्रेमींसाठी सर्वात आवडीचे ठिकाण आहे.

तीन प्रमुख माच्यांचे वैभव

हा किल्ला आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण पद्मावती माची, सुवेळा माची आणि संजीवनी माची या तीन भव्य पठारांसाठी प्रसिद्ध आहे.

उन्हाळी सहलीसाठी उत्तम पर्याय

महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा जवळून पाहण्यासाठी आणि इतिहासाची उजळणी करण्यासाठी उन्हाळ्यात राजगडाला नक्की भेट द्या.

पुण्याजवळचा ऐतिहासिक खजिना! 'या' किल्ल्याचे 7 दरवाजे आहेत खास? नक्की भेट द्या

Shivneri Fort history

|

Sakal

येथे क्लिक करा