मटण खायचं की मासे? तब्येतीसाठी नक्की काय बेस्ट?

सकाळ डिजिटल टीम
रविवार असो किंवा कोणताही खास प्रसंग, मांसाहारी जेवणात मटण आणि माशांना नेहमीच विशेष स्थान असते, पण आरोग्यासाठी नेमके काय उत्तम?
Mutton vs. Fish
sakal
कमी चरबीयुक्त १०० ग्रॅम माशांमध्ये ९० ते १३० कॅलरी असतात, तर मटणात कॅलरीचे प्रमाण २३० ते २६० पर्यंत पोहोचत असल्यामुळे वजन नियंत्रणासाठी मासे उत्तम मानले जातात.
Mutton vs. Fish
sakal
माशांमध्ये असणारे ओमेगा-३ हे स्निग्ध आम्ल हृदय आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारण्यास तसेच ट्रायग्लिसराइड्स नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.
Mutton vs. Fish
sakal
मटणामध्ये संपृक्त चरबीचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे याचे अतिसेवन केल्यास रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता असते.
Mutton vs. Fish
sakal
मासे आणि मटण दोन्ही प्रथिनांचे उत्तम स्त्रोत आहेत, पण मटणातून शरीराला लोह, जस्त आणि जीवनसत्त्व बी१२ यांसारखे महत्त्वाचे घटक मिळतात.
Mutton vs. Fish
sakal
माशांचे मांस मऊ असल्यामुळे ते सहज पचते, तर मटण पचायला थोडे जड असते आणि चरबीयुक्त मटणामुळे पोट जड झाल्यासारखे वाटू शकते.
Mutton vs. Fish
sakal
नियमित मासे खाल्ल्याने हृदयविकाराचा धोका कमी होतो, असे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे, पण एकूण जीवनशैलीही महत्त्वाची असते.
Mutton vs. Fish
sakal
मटणाचे सेवन मर्यादित ठेवावे आणि माशांचा आहारात नियमित समावेश करावा, तसेच दोन्ही पदार्थ तळण्याऐवजी भाजून किंवा वाफवून खावेत.
Mutton vs. Fish
sakal
अजगर अख्खा माणूस गिळू शकतो का? इंडोनेशियातील थरारक घटना!
Python Attacks
sakal