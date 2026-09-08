आजकाल लोक सेव्हिंग खात्याऐवजी डेट फंडात पैसे का ठेवत आहेत?

संतोष कानडे
आजकाल काही गुंतवणूकदार बचत खात्यात गरजेपेक्षा जास्त पैसे ठेवण्याऐवजी डेट फंडाचा पर्याय निवडतात.
डेट फंड प्रामुख्याने सरकारी रोखे, बाँड्स आणि इतर निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात.
बचत खात्यातील पैशांवर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा काही डेट फंडांमध्ये अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असते.
मात्र डेट फंडाचा परतावा निश्चित किंवा हमीचा नसतो. बचत खात्यातील पैसे गरजेनुसार लगेच वापरता येतात, तर डेट फंडातून पैसे काढण्यासाठी रिडेम्प्शन करावे लागते.
काही डेट फंडांमध्ये ठराविक कालावधीच्या आत पैसे काढल्यास एक्झिट लोड लागू शकतो.
डेट फंडामध्येही जोखीम असते, कारण व्याजदरातील बदल आणि संबंधित रोख्यांच्या गुणवत्तेमुळे त्याच्या मूल्यावर परिणाम होऊ शकतो.
कमी कालावधीसाठी पैसे ठेवायचे असतील तर डेट फंडाचे- लिक्विड किंवा ओव्हरनाइट फंडासारखे पर्याय काही गुंतवणूकदार वापरतात.
त्यामुळे रोजच्या खर्चासाठी लागणारे पैसे बचत खात्यात ठेवून अतिरिक्त रक्कम वेगळ्या पर्यायात ठेवण्याची रणनीती काही लोक वापरतात.
मात्र बचत खात्याऐवजी संपूर्ण रक्कम डेट फंडात ठेवणे योग्यच असेल असे नाही; गरज, कालावधी आणि जोखीम लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा.