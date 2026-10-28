साळुंकी आणि बुलबुल यात काय फरक?

Varsha Balhe
साळुंकी हा पक्षी आकाराने बुलबुलपेक्षा मोठा असतो. त्याचं शरीर तपकिरी, डोकं काळसर आणि डोळ्यांच्या भोवती पिवळा रंग असतो.
MYNA VS BULBUL
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बुलबुल हा आकाराने साळुंकीपेक्षा लहान असतो. त्याच्या डोक्यावर तुरा असतो आणि काही प्रजातींच्या शेपटीखाली लाल रंग दिसतो.
MYNA VS BULBUL
esakal
साळुंकीच्या डोळ्यांभोवतीचा पिवळा भाग आणि पंखांवरील पांढरे पट्टे सहज ओळखता येतात. बुलबुलच्या रंगात प्रजातीनुसार फरक दिसतो.
MYNA VS BULBUL
esakal
साळुंकीचा आवाज मोठा आणि कर्कश असू शकतो. तर बुलबुल आपल्या मधुर आवाजासाठी आणि शिट्ट्यांसाठी ओळखला जातो.
MYNA VS BULBUL
esakal
साळुंकी जमिनीवर सहज चालताना दिसते. बुलबुल मात्र झाडांच्या फांद्यांवर आणि झुडपांमध्ये उड्या मारताना जास्त दिसतो.
MYNA VS BULBUL
esakal
साळुंकी झाडांच्या ढोलीत किंवा इमारतींच्या भेगांमध्ये घरटं बनवते. बुलबुल झाडांच्या किंवा झुडपांच्या फांद्यांवर वाटीसारखं घरटं बांधतो.
MYNA VS BULBUL
esakal
पिवळ्या चोचीचा आणि डोळ्यांभोवती पिवळा भाग असलेला तपकिरी पक्षी दिसला, तर तो साळुंकी असण्याची शक्यता जास्त असते. डोक्यावर तुरा आणि शेपटीखाली लाल रंग दिसत असेल, तर तो बुलबुल असू शकतो.
MYNA VS BULBUL
esakal
TIGER VS LION
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