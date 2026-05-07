इच्छा पूर्ण करणारा जंगलातील जागृत हनुमान; विदर्भातील रहस्य उलगडलं

Sandip Kapde
पूर्वी हिवरा नावाचं गाव इथे वसलेलं होतं, त्यामुळे या मंदिराला ऐतिहासिक महत्त्व लाभलं आहे.
Hidden Hanuman Temple in Forest
esakal
गाव स्थलांतरित झालं तरी ग्रामस्थांनी श्री जागृत मारोती देवस्थान तिथेच कायम ठेवलं.
घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी उभं असलेलं हे मंदिर भक्तांना वेगळाच आध्यात्मिक अनुभव देतं.
मंदिर परिसरात फक्त झाडांची सळसळ आणि भक्तीमय वातावरण जाणवतं.
अकोला जिल्ह्यातील, पातुर तालुक्यातील चान्नी गावापासून अवघ्या ५ ते ७ किलोमीटरवर हे पवित्र ठिकाण आहे.
अनेक भक्त इथे मनोभावे प्रार्थना करून आपल्या इच्छा व्यक्त करतात.
येथे मागितलेल्या नवसाला पावणारा मारोती म्हणून या मंदिराची ओळख आहे.
विदर्भातील अनेक भागांतून भाविक या जंगलातील जागृत हनुमानाच्या दर्शनासाठी येतात.
हिरवाईने नटलेला परिसर मनाला शांतता आणि समाधान देतो.
खरी भक्ती आणि निसर्गाचा सुंदर संगम अनुभवायचा असेल, तर जागृत मारोती देवस्थान, हिवरा येथे एकदा जरूर भेट द्या.
