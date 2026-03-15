शिवरायांच्या काळातील एक गूढ किस्सा! कुत्र्याच्या शेपटीला बांधलेलं ते पत्र नेमकं कोणाचं होतं?

Sandip Kapde

संघर्ष

मराठे विरुद्ध औरंगजेब हा त्या काळातील सर्वात मोठा संघर्ष मानला जात होता आणि दख्खनच्या राजकारणात त्याचे मोठे परिणाम दिसत होते.

परिस्थिती

शिवाजी महाराजांच्या हयातीत औरंगजेब कधीही थेट महाराष्ट्रात आला नाही, पण दोन्ही शक्तींमध्ये तणाव कायम होता.

पार्श्वभूमी

१६५७ साली औरंगजेब मोगल साम्राज्याचा दख्खन सुभेदार म्हणून कारभार पाहत होता.

संधी

औरंगजेब विजापूरच्या आदिलशाहीवर आक्रमण करण्यासाठी मोहिमेवर गेला असताना शिवाजी महाराजांनी योग्य संधी साधली.

जुन्नर

१६५७ च्या एप्रिल महिन्यात शिवाजी महाराजांनी मोगलांचे महत्त्वाचे ठाणे असलेले जुन्नर शहर लुटले.

अहमदनगर

यानंतर जून महिन्यात अहमदनगरवर धाडसी हल्ला करून तेथील संपत्तीही हस्तगत करण्यात आली.

परिणाम

जुन्नर आणि अहमदनगरसारखी बळकट लष्करी केंद्रे लुटल्याने औरंगजेब संतापाने पेटून उठला.

विजय

ऑक्टोबर १६५७ मध्ये शिवरायांनी उत्तर कोकणातील कल्याण आणि भिवंडी ही महत्त्वाची शहरे जिंकली.

किल्ला

याच काळात माहुली किल्लाही जिंकून मराठ्यांनी कोकणातील आपली ताकद वाढवली.

घडामोड

त्याच वेळी औरंगजेबाचा पिता शाहजहान दिल्लीमध्ये आजारी पडल्याची बातमी आली.

तह

मोगल गादीसाठी दिल्लीला जाणे आवश्यक झाल्याने औरंगजेबाने महाराष्ट्रात शांतता राहावी म्हणून शिवाजी महाराजांना सलोख्याचे पत्र पाठवले.

अपमान

मात्र शिवाजी महाराजांनी ते फर्मान कुत्र्याच्या शेपटीला बांधून गावभर फिरवले आणि औरंगजेबाचा जाहीर अपमान केला.

संदर्भ –

मराठेशाही : प्रवीण भोसले या यूट्यूब चॅनलवर ही माहिती पुराव्यानिशी दिली आहे.

