चवीला मस्त, आरोग्याला बेस्ट! नाचणी अन् दुधीचे हेल्दी मुटके ट्राय करा

Aarti Badade
ही रेसिपी मुलांच्या टिफिनसाठी आणि आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी आहे.
Sakal
दोन वाट्या नाचणी पीठ, एक वाटी दुधीचा कीस, आले-लसूण-मिरची पेस्ट आणि चवीनुसार मसाले तयार ठेवा.
मिश्रणात धने-जिरे पूड, तीळ, हळद, लाल तिखट, मीठ आणि ताजी कोथिंबीर घालावी.
नाचणीच्या पिठात सर्व साहित्य एकत्र करून पीठ भिजवून घ्या आणि तळहाताच्या मदतीने छोटे मुटके तयार करा.
तयार केलेले मुटके स्टीमरमध्ये ठेवून १० ते १५ मिनिटे चांगले वाफवून घ्यावेत.
कढईत तेलाची जिरे, मोहरी, हिंग, कढीपत्ता, तीळ आणि हळद घालून खमंग फोडणी तयार करा.
वाफवलेले मुटके या खमंग फोडणीत घालून नीट परतून घ्या, जेणेकरून मसाल्यांची चव त्यात उतरेल.
वरून ओले खोबरे आणि कोथिंबीर घालून गरमागरम मुटके सर्व्ह करा; दुधीऐवजी कोबी किंवा मेथीचाही वापर तुम्ही करू शकता.
