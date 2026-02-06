चवीला मस्त, आरोग्याला बेस्ट! नाचणी अन् दुधीचे हेल्दी मुटके ट्राय करा

Aarti Badade

हेल्दी पर्याय

ही रेसिपी मुलांच्या टिफिनसाठी आणि आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी आहे.

Nachni Dudhiche Mutke Recipe

|

Sakal

लागणारे मुख्य साहित्य

दोन वाट्या नाचणी पीठ, एक वाटी दुधीचा कीस, आले-लसूण-मिरची पेस्ट आणि चवीनुसार मसाले तयार ठेवा.

Nachni Dudhiche Mutke Recipe

|

sakal

चव वाढवण्यासाठी 'हे' पदार्थ वापरा

मिश्रणात धने-जिरे पूड, तीळ, हळद, लाल तिखट, मीठ आणि ताजी कोथिंबीर घालावी.

Nachni Dudhiche Mutke Recipe

|

Sakal

पिठाची तयारी आणि मुटके वळणे

नाचणीच्या पिठात सर्व साहित्य एकत्र करून पीठ भिजवून घ्या आणि तळहाताच्या मदतीने छोटे मुटके तयार करा.

Nachni Dudhiche Mutke Recipe

|

Sakal

वाफेवर शिजवून घ्या

तयार केलेले मुटके स्टीमरमध्ये ठेवून १० ते १५ मिनिटे चांगले वाफवून घ्यावेत.

Nachni Dudhiche Mutke Recipe

|

Sakal

खमंग फोडणीची तयारी

कढईत तेलाची जिरे, मोहरी, हिंग, कढीपत्ता, तीळ आणि हळद घालून खमंग फोडणी तयार करा.

Nachni Dudhiche Mutke Recipe

|

Sakal

फोडणीत परतून घ्या

वाफवलेले मुटके या खमंग फोडणीत घालून नीट परतून घ्या, जेणेकरून मसाल्यांची चव त्यात उतरेल.

Nachni Dudhiche Mutke Recipe

|

Sakal

भाज्यांच्या पर्यायांसह करा सर्व्ह

वरून ओले खोबरे आणि कोथिंबीर घालून गरमागरम मुटके सर्व्ह करा; दुधीऐवजी कोबी किंवा मेथीचाही वापर तुम्ही करू शकता.

Nachni Dudhiche Mutke Recipe

|

Sakal

उपवास स्पेशल! गोड-तिखट चवीची कुरकुरीत रताळ्याची कचोरी

Ratale Kachori recipe

|

sakal

येथे क्लिक करा