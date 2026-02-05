उपवास स्पेशल! गोड-तिखट चवीची कुरकुरीत रताळ्याची कचोरी

Aarti Badade
रताळ्यापासून बनवलेली ही कचोरी चवीला गोड-तिखट आणि अत्यंत कुरकुरीत लागते.
Sakal
या रेसिपीसाठी चार मोठी रताळी, ओले खोबरे, काजू, बेदाणे, साखर, लिंबू आणि कोथिंबीर लागेल.
प्रथम रताळी उकडून आणि सोलून घ्या व त्यात चवीपुरते मीठ घालून हाताने व्यवस्थित कुस्करून मळून घ्या.
रताळी चिकट असल्यास मिश्रणात साबुदाणा किंवा वरीचे भाजलेले पीठ घातल्याने गोळा व्यवस्थित तयार होतो.
ओले खोबरे, काजू, बेदाणे, साखर, मीठ, आले, लिंबू आणि कोथिंबीर एकत्र करून चवदार सारण बनवून घ्या.
रताळ्याच्या पिठाची पारी तयार करून त्यात तयार केलेले सारण भरा आणि कचोरीचा आकार द्या.
कचोऱ्या तयार झाल्यावर त्या किमान चार तास फ्रिजमध्ये ठेवाव्यात जेणेकरून त्या तळताना फुटणार नाहीत.
कचोऱ्या खाण्याच्या वेळी गरम तेलात मध्यम आचेवर छान सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.
बारीक चिरलेली कोथिंबीर, दाण्याचे कूट, साखर, मीठ आणि जिरे एकत्र करून झटपट चटणी तयार करा.
तयार झालेली ही रताळे कचोरी दह्यासोबत किंवा कोथिंबीर चटणीसोबत उपवासाला आवडीने सर्व्ह करा.
