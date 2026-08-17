नागपंचमीला आवर्जून स्मरण करा ‘या’ ८ नागांचे; मिळेल महादेवांची कृपा!

Anushka Tapshalkar
आज १७ ऑगस्टला नागपंचमी साजरी केली जात आहे. या दिवशी भगवान शिवासोबत नागदेवतांची पूजा आणि अष्टनागांचे स्मरण करण्याची परंपरा आहे.
Nag Panchami 2026
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वासुकी नाग भगवान शिवाच्या गळ्यातील सर्प मानले जातात. त्यांचे स्मरण केल्याने संकटांपासून संरक्षण मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
Vaasuki Naga
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अनंत म्हणजेच शेषनाग हे भगवान विष्णूंची शय्या आहेत. त्यांची पूजा केल्याने सुख-शांती आणि स्थिरता लाभते, अशी मान्यता आहे.
Ananta Naga
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पद्म नागाला ‘महासर्प’ मानले जाते. त्यांचे स्मरण केल्याने यश, कीर्ती आणि मान-सन्मान मिळतो, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
Padma Naga
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महापद्म नागाला ‘शंखपद्म’ असेही म्हटले जाते. त्यांच्या पूजेमुळे सर्पदोष आणि पितृदोषापासून मुक्ती मिळते, अशी मान्यता आहे.
Mahapadma Naga
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महाभारतात तक्षक नागाचा उल्लेख आढळतो. त्यांचे स्मरण केल्याने भीती दूर होते आणि संकटांपासून संरक्षण मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
Takshaka Naga
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कुलीर नाग हे ज्ञान आणि पावित्र्याचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या स्मरणाने बुद्धी, विवेक आणि कुलाचे रक्षण होते, अशी मान्यता आहे.
Kulir Naga
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कर्कट नागाचा उल्लेख नल-दमयंतीच्या कथेत येतो. त्यांचे स्मरण केल्याने नकारात्मकता आणि अडचणी दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
Karkotaka Naga
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शंख नाग हे शांतता आणि मांगल्याचे प्रतीक मानले जातात. त्यांची पूजा केल्याने घरात सकारात्मकता आणि धन-समृद्धी वाढते, अशी मान्यता आहे.
Shankhapala Naga
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Nag Panchami
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