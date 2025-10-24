22 बुरूज असलेला 'नगर किल्ला'

Apurva Kulkarni

नगर किल्ला

अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर किल्ला हा रेल्वेस्थानकापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर आहे.

Nagar Fort

|

esakal

वेळ

हा किल्ला पाहण्यासाठी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत वेळ असून सोबत ओळखपत्र असणं गरजेचं आहे.

Nagar Fort

|

esakal

सोय

या किल्ल्यावर जाण्यासाठी रेल्वे स्टेशनपासून बस किंवा रिक्षाची सोय आहे.

Nagar Fort

|

esakal

बुरुज

या किल्ल्यात एकून २२ बुरुज आहेत. तसंच किल्ल्यात लाकडी पूल देखील आहे.

Nagar Fort

|

esakal

दगडाची भिंत

किल्ल्याच्या भोवती १५० फूट खोल खंदन सुद्धा आहे. खंदकाच्या बाजूने दगडाने भिंत बांधलीय.

Nagar Fort

|

esakal

1427 मध्ये बांधला

हा किल्ला मलिक अहमद निजाम शाह पहिला यांनी 1427 मध्ये बांधला. त्याच्याच नावावरुनअहमदनगर शहराचे नाव पडलं होतं.

Nagar Fort

|

esakal

कब्जा

निजामशाहाचा काळाता हा किल्ला अत्यंत महत्त्वाचा होता. नंतर मुघलांनी त्या किल्ल्यावर कब्जा मिळवला.

Nagar Fort

|

esakal

ताजमहलच्या निर्मितीसाठी किती वर्ष लागले? किती आला होता खर्च?

Taj Mahal Construction Time and Cost

|

esakal

हे ही पहा...