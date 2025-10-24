22 बुरूज असलेला 'नगर किल्ला'

Apurva Kulkarni
अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर किल्ला हा रेल्वेस्थानकापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर आहे.
हा किल्ला पाहण्यासाठी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत वेळ असून सोबत ओळखपत्र असणं गरजेचं आहे.
या किल्ल्यावर जाण्यासाठी रेल्वे स्टेशनपासून बस किंवा रिक्षाची सोय आहे.
या किल्ल्यात एकून २२ बुरुज आहेत. तसंच किल्ल्यात लाकडी पूल देखील आहे.
किल्ल्याच्या भोवती १५० फूट खोल खंदन सुद्धा आहे. खंदकाच्या बाजूने दगडाने भिंत बांधलीय.
हा किल्ला मलिक अहमद निजाम शाह पहिला यांनी 1427 मध्ये बांधला. त्याच्याच नावावरुनअहमदनगर शहराचे नाव पडलं होतं.
निजामशाहाचा काळाता हा किल्ला अत्यंत महत्त्वाचा होता. नंतर मुघलांनी त्या किल्ल्यावर कब्जा मिळवला.
