ताजमहलच्या निर्मितीसाठी किती वर्ष लागले? किती आला होता खर्च?

Shubham Banubakode

'द ताज स्टोरी'

नुकताच 'द ताज स्टोरी' चित्रपटाचं पोस्टर आणि ट्रेलर रिलीज झाला आहे. यात ताजमहल कधीकाळी शिवमंदिर असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.

चित्रपटावरून वाद

या चित्रपटाच्या ट्रेलरवरून मोठा वाद निर्माण झाला असून हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीची वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.

ताजमहलची चर्चा

ताजमहलची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. पण आग्रा येथील ताजमहल बनवण्यासाठी नेमके किती वर्ष लागले होते? तुम्हाला माहिती आहे का?

कितीवर्ष लागले होते?

शहाजहानने हा ताजमहल बांधला. १६३२ ते १६५३ या कालखंडात याचं बांधकाम पूर्ण करण्यात आलं. याच्या निर्मितीसाठी जवळपास २० वर्षांचा कालवधी लागला.

संगमवरी दगडात बांधकाम

ताज महल हा संगमवरी दगडात असून २० हजार मजूर आणि शिल्पकारांनी ही इमारत उभारली. यासाठी जगभरातून शिल्प आणि संगमवरील दगड आणण्यात आले होते.

किती आला होता खर्च

शाहजहानच्या काळातील इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी यांनी ताजमहाल बांधण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च केल्याचं सांगितलं आहे.

कुणी केला होता खर्च?

ताजमहाल बांधण्याचा संपूर्ण खर्च सरकारी तिजोरीतून आणि आग्रा प्रांताच्या तिजोरीतून करण्यात होता.

