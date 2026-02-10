नागपूरची संत्री जगप्रसिद्ध का? जाणून घ्या 'ऑरेंज सिटी'चा रसाळ इतिहास

सकाळ डिजिटल टीम

संत्री

नागपुरची संत्री आज जगभरात प्रसिद्ध आहे. पाण या मागचे नेमके कारणं काय आहे जाणून घ्या.

भौगोलिक मानांकन

नागपुरी संत्र्याला त्यांच्या अद्वितीय चव आणि गुणवत्तेसाठी 'जीआय टॅग' मिळाला आहे. याचा अर्थ असा की, या विशिष्ट भौगोलिक परिसरात पिकणारी संत्रीच 'नागपुरी संत्री' म्हणून ओळखली जातात.

विशिष्ट चव

नागपूरच्या संत्र्यांमध्ये साखर आणि आम्लाचे (Sugar-Acid Ratio) प्रमाण अतिशय संतुलित असते, ज्यामुळे त्यांना एक विशिष्ट गोड-आंबट आणि अत्यंत रसाळ चव मिळते.

कसदार माती

विदर्भातील, विशेषतः नागपूर परिसरातील काळी आणि ज्वालामुखीजन्य माती (Black Basalt Soil) संत्रा लागवडीसाठी अत्यंत पोषक असते.

हवामानाची साथ

नागपूरचे उष्ण हवामान आणि हिवाळ्यातील कोरडी हवा संत्र्यांच्या वाढीसाठी आणि फळाला नैसर्गिक रंग येण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.

रसाळपणा

इतर प्रजातींच्या तुलनेत नागपुरी संत्र्यांमध्ये रसाचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगात आणि ज्यूस बनवण्यासाठी त्यांना मोठी मागणी असते.

ऐतिहासिक वारसा

नागपूरमध्ये संत्र्यांची लागवड १८ व्या शतकात भोसले घराण्याच्या काळात सुरू झाली. सुरुवातीला घरगुती बागांमधून सुरू झालेला हा प्रवास आज जागतिक निर्यातीपर्यंत पोहोचला आहे.

रोजगार आणि व्यापार

नागपूर हे संत्र्यांचे मोठे व्यापारी केंद्र (कळमणा मार्केट) आहे. येथून ही संत्री युरोप, आखाती देश आणि आशियातील अनेक देशांत निर्यात केली जातात.

ऑरेंज सिटी ब्रँडिंग

संत्र्यांच्या प्रचंड उत्पादनामुळे आणि रेल्वे-रस्ते मार्गाने होणाऱ्या सुलभ वाहतुकीमुळे नागपूरला अधिकृतपणे 'ऑरेंज सिटी' ही जागतिक ओळख मिळाली आहे.

