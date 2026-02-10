तज्ज्ञांच्या मते डाळी खाण्याची योग्य वेळ कोणती?

Anushka Tapshalkar
डाळी आणि कडधान्यांचे पोषणमूल्य, शाश्वत शेती आणि आरोग्यातील महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी दरवर्षी वर्ल्ड पल्स डे साजरा केला जातो.
अनेकांना डाळ खाल्ल्यानंतर जडपणा, गॅस किंवा फुगण्याचा त्रास होतो; मात्र तज्ज्ञांच्या मते दोष डाळींचा नसून वेळ आणि पद्धतीचा असतो.
दुपारी पचनशक्ती सर्वाधिक सक्रिय असते. त्यामुळे डाळ, राजमा, चणे यांसारखी कडधान्ये लंचला खाल्ल्यास ती सहज पचतात.
रात्री पचनक्रिया मंदावते. त्यामुळे राजमा, छोले, अख्ख्या डाळी उशिरा खाल्ल्यास गॅस आणि अस्वस्थता वाढू शकते.
मूग किंवा मसूरसारख्या हलक्या डाळी कमी प्रमाणात आणि झोपेच्या २–३ तास आधी घेतल्यास सहसा चालतात.
सकाळी राजमा-चोले टाळलेले बरे. मात्र मूग डाळीचा चिल्ला किंवा थोडे अंकुर पचनसंवेदनशीलतेनुसार चालू शकतात.
डाळी ६–८ तास भिजवल्याने अँटी-न्यूट्रिएंट्स कमी होतात. अंकुर काढणे आणि प्रेशर कुकिंग पचन सोपे करते.
जिरे, हिंग, आलं, अजवाइन, हळद हे मसाले पचन एन्झाइम्स सक्रिय करतात आणि गॅस कमी करतात.
डाळी आरोग्यदायी असल्या तरी प्रमाण महत्त्वाचे. भाजी, कोशिंबीर आणि भात/भाकरीसोबत संतुलित प्रमाणात घेतल्यास पचन सुधारते.
