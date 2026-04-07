नेहमी नखं तुटतात? तुमच्या शरीरात 'या' व्हिटॅमिनची कमी!

Apurva Kulkarni

पूर्वसूचना

शरीरात जेव्हा पोषक तत्वाची कमी होते तेव्हा त्वचा, केस, नखं आपल्याला अनेक आजारांची पूर्वसूचना देतात.

कमतरता

नखांवरील पांढरे डाग, रेषा किंवा नखांमधील होणारा बदल हे तुमच्या शरीरात असलेल्या कमतरता सांगत असतात.

पांढरे डाग

तुमच्या नखांवर पाढरे डाग दिसले तर त्याल 'ल्यूकोनेकिया' म्हणतात. म्हणजेच तुमच्या शरीरात झिंकची कमी आहे.

दबलेली नखं

जर तुमचे नख मध्यभागी दबलेलं असेल आणि काढ वरती आले असतील तर तुमच्या शरीरात लोहाची कमतरता असल्याचं संकेत आहेत.

लवकर नखं तुटणं

जर तुमच्या बोटाचे नखं लवकर तुटत असतील तर शरीरात बायोटिक आणि प्रोटीनची कमतरता असू शकते.

नखांवर उभ्या रेषा

जर नखे पांढरे आणि उभे रेषा असलील तुमच्या शरीरात व्हिटॅमिन बी १२ ची कमतरता आहे. ते तुमच्या वाढच्या वयाचे संकेत आहे.

पिवळी नखं

जर तुमची नखं पिवळी पडत असतील तर ते काविळ किंवा व्हिटॅमिन ईच्या कमतरतेमुळे असू शकतं.

