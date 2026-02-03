Suspended MPs List : संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित केलेल्या खासदारांमध्ये नेमके आहेत तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe
माणिकम टैगोर हे तामिळनाडूतील काँग्रेस खासदार आहेत. ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील पक्षाचे व्हीप आहेत.
गुरजीत सिंग औजला अमृतसरमधून सलग निवडणूक जिंकत आले आहे. संसदेत त्यांच्या ठाम मतांसाठी औजला ओळखले जातात.
अमरिंदर सिंग राजा वारिंग हे लुधियानाचे आहेत. ते पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देखील आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रवनीत बिट्टू यांचा त्यांनी पराभव केला होता.
एर्नाकुलममधून विजयी झालेले हिबी एडन हे राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ (NSUI) चे माजी अध्यक्ष आहेत. ते केरळमधील युवा राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्ती आहेत.
तेलंगणातील भुवनगिरी येथील खासदार, चमला किरण कुमार रेड्डी हे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे जवळचे मानले जातात.
नाना पटोले यांचे जवळचे सहकारी प्रशांत पडोले यांनी २०२४ मध्ये भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या विदर्भात मोठा
सीपीआय(एम) खासदार वेंकटेशन हे एक प्रसिद्ध तमिळ लेखक आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आहेत.
डीन कोरियाकोस इडुक्कीचे खासदार, डीन कोरियाकोस हे युवा काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आहेत.
Fixed Deposit
esakal