Nana Patekar Famous Dialogues : नाना पाटेकर यांचे १० गाजलेले संवाद, आजही प्रत्येकाच्या तोंडात आहेत

Sandeep Shirguppe
‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने...’ हा ‘क्रांतिवीर’मधील नाना पाटेकर यांचा गाजलेला संवाद.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून…’ या संवादातून ‘क्रांतिवीर’मध्ये त्यांनी सामाजिक एकतेचा प्रभावी संदेश दिला.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है...’ हा ‘यशवंत’ चित्रपटातील त्यांचा दमदार संवाद.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘सौ में से अस्सी बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान...’ हा ‘यशवंत’मधील संवाद आजही चर्चेत असतो.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘मराठा मरता है या मराता है...’ हा ‘तिरंगा’ चित्रपटातील नाना पाटेकर यांचा लक्षवेधी संवाद.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं...’ या ‘क्रांतिवीर’मधील संवादातून त्यांनी माणुसकीचा संदेश दिला.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं...’ हा ‘परिंदा’मधील संवाद.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘हम सब सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम डिसाइड करता है, अपुन फॉलो करता है...’ हा ‘अब तक छप्पन’मधील गाजलेला संवाद.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘एक सैनिक के लिए उसका देश ही उसका परिवार होता है...’ हा ‘प्रहार’ चित्रपटातील प्रभावी संवाद.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
‘साला ये दुःख काहे खत्म नहीं होता बे...’ हा ‘वेलकम’ चित्रपटातील संवाद विनोदी अंगानेही प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला.
Nana Patekar Famous Dialogues
esakal
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Sakal