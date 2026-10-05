पुण्यातील नाना वाडा नेमका कुणी बांधला? वाड्यातील गुप्त जिन्याचं रहस्य काय?

Apurva Kulkarni
पुण्यातील नाना वाडा हा ग्रेड-१ वारसास्थळ म्हणून ओळखला जातो. परंतु तो कोणी बांधला माहिती आहे का? जाणून घेऊया...
, NANA WADA PUNE HISTOR
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पेशवाईतील प्रभावशाली मुत्सद्दी नाना फडणवीस यांनी १७८० मध्ये खासगी निवासस्थान म्हणून हा वाडा बांधला.
NANA WADA HERITAGE
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या वाड्याच्या भिंतीमध्ये आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी लपवलेला जिना असल्याचे सांगितले जाते.
NANA WADA HIDDEN STAIRCASE,
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तसंच या नाना वाड्यात सागवान लाकडाचा वापर, नक्षीदार खांब, लाकडी कठडे आणि सुंदर छत या गोष्टी पहायला मिळतील.
NANA WADA ARCHITECTURE
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१९०७ मध्ये डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने या वाड्यात न्यू इंग्लिश स्कूल सुरू केली.
NANA WADA NEW ENGLISH SCHOOL
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कलांतराने पुणे महानगरपालिकेने १९५३ मध्ये नाना वाड्याचा ताबा घेतला. त्यानंतर वास्तूचे जतन आणि रिकंन्स्ट्रक्शन मोठे काम २०१० मध्ये पूर्ण झाले.
PUNE GRADE I HERITAGE
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आता नाना वाड्याला ग्रेड-१ वारसास्थळ म्हणून ओळखला जातो आणि येथे संग्रहालयासह विविध महापालिका सुविधा आहेत.
NANA WADA INFORMATION
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