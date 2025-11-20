Konkan: बारमाही कोसळणारा सिंधुदुर्गमधील नापणे धबधबा अन् काचेचा पुल

Pranali Kodre
महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध धबधब्यांपैकी एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील नापणे धबधबा.
पक्ष्यांची किलबिलाट, वृक्षवेलींची दाटी आणि जवळपास १०० फुटांहून कोसळणारे पाणी, ही नापणे धबधब्याची ओळख.
बारमाही प्रवाहित राहणारा हा धबधबा असून आता त्यावर अभिनव असा काचेचा पुलही उभारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील हा पहिला काचेचा मूल असून तो पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदु ठरत आहे.
नापणे धबधब्याला गोठणा नदीचे पाणी आहे, पण पाण्याचा मुख्य स्त्रोत नाधवडे येथील महादेव मंदिरानजीकच्या उमाळ्यातून आहे.
धबधब्याच मुख्य डोह १०० फुट खोल असल्याने तिथे पोहण्याचा आनंद घेता येत नाही, पण वरच्या बाजूस छोटा डोह आहे, ज्यात ४-५ फुट पाणी असते, तिथे चाहत्यांना पाण्यात खेळण्याचा आनंद घेता येतो.
ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान या भागात आकर्षक फुले पाहायला मिळतात, पण त्याआधी पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवास जास्त असल्याने धबधब्याचा तसा फार अनुभव घेता येत नाही. तसेच या काळात पर्यटकांनीही येथे जाताना काळजी घ्यावी.
मात्र, नोव्हेंबर ते मे हा कालावधी या धबधब्याला भेट देण्यासाठी उत्तम आहे, त्यावेळी प्रवाह कमी असतो आणि धबधब्याचा आनंदही घेता येतो.
नापणे धबधब्याला जाण्यासाठी जवळचे बसस्थानक आणि रेल्वेस्थानक हे वैभववाडी आहे. तसेच पर्यटक खाजगी वाहनानेही प्रवास करू शकतात.
