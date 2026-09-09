नर-मादी खारुताईमध्ये काय फरक असतो? कसा ओळखायचा?

Apurva Kulkarni
खारीच्या अनेक प्रजाती आढळतात. परंतु नर आणि मादी खरी यांच्यात शारीरिक फरक फार वेगळा नसल्यानं त्यांना ओळखणं सुद्धा कठीण जातं.
SQUIRREL GENDER IDENTIFICATION
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काही प्रजातीमध्ये नर खार मादीपेक्षा मोठी असू शकते. पंरतु अनेक प्रजातींमध्ये आकारातील फरक फारच कमी असतो.
SQUIRREL ANATOMY
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नर खारीमध्ये लिंग आणि अंडकोष असतं. तर मादी खारीमध्ये व्हल्व्हा आणि स्तनग्रंथी असते.
SQUIRREL PHYSICAL DIFFERENCES
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प्रजनन काळात नर खारीचा अंडकोष फुगलेला दिसतो, तर मादी खारीचे स्तनाग्र मोठे आणि स्पष्ट दिसते.
SQUIRREL MATING BEHAVIOR,
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नर खारी नेहमीच पिल्लांपासून दूर राहते. मादी काही आठवडे किंवा महिने पिल्लांना आपल्या जवळ ठेवून त्यांची काळजी घेते.
SQUIRREL MAMMARY GLANDS
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प्रजनन काळात मादी खारी विशिष्ट गंध सोडतात. या गंधामुळे जवळच्या नरांना ती प्रजननासाठी तयार असल्याचे संकेत मिळतात.
MALE FEMALE SQUIRREL DIFFERENCES
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नर आणि मादी खारींचा रंग साधारणपणे सारखाच दिसतो. त्यामुळे त्यावरून ओळखण कठीण जातं.
SQUIRREL BREEDING BEHAVIOR
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MALE FEMALE CROW DIFFERENCE
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