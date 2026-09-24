नारळ दूध पिण्याआधी हे वाचा!

Aarti Badade

नारळ दूध

नारळ दूध आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते; मात्र ते किती आणि कधी प्यावे, हे जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Coconut Milk

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Sakal

नारळ दूध नेमकं कशापासून बनतं?

नारळ दूध हे नारळाच्या पाण्यापासून तयार होत नाही. ओला खवलेला नारळ पाण्यात वाटून आणि गाळून हे दूध तयार केले जाते.

Coconut Milk

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Sakal

कॅलरी आणि फॅटचे प्रमाण लक्षात घ्या!

नारळाच्या दुधात कॅलरी आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण तुलनेने जास्त असते. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवायचे असल्यास त्याचे सेवन मर्यादित ठेवणे योग्य ठरते.

Coconut Milk

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Sakal

नारळ दूध कधी प्यावे?

नारळ दूध काहींना पचायला जड जाऊ शकते. त्यामुळे रात्री उशिरा पिण्याऐवजी सकाळी किंवा दुपारी सेवन करणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.

Coconut Milk

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Sakal

घरचे नारळ दूध की पॅकबंद?

पॅकबंद नारळ दुधामध्ये उत्पादनानुसार विविध अॅडिटिव्ह्ज किंवा इतर घटक असू शकतात. शक्य असल्यास ताजे घरगुती नारळ दूध निवडू शकता.

Coconut Milk

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Sakal

नारळ दुधाचे संभाव्य फायदे

नारळ दुधातील चरबी शरीराला ऊर्जा देऊ शकते. हे लॅक्टोजमुक्त असल्याने लॅक्टोज असहिष्णुता असलेल्या व्यक्तींसाठी पर्याय ठरू शकते.

Coconut Milk

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Sakal

कोणी काळजी घ्यावी?

जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास कॅलरीचे प्रमाण वाढू शकते. तसेच गॅस, अपचन किंवा संवेदनशील पचनसंस्था असणाऱ्यांनी नारळ दूध मर्यादित प्रमाणात घेणे योग्य ठरू शकते.

Coconut Milk

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Sakal

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Drumstick Kadhi Recipe

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Sakal

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