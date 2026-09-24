नारळ दूध पिण्याआधी हे वाचा!

Aarti Badade
नारळ दूध आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते; मात्र ते किती आणि कधी प्यावे, हे जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
Coconut Milk
Sakal
नारळ दूध हे नारळाच्या पाण्यापासून तयार होत नाही. ओला खवलेला नारळ पाण्यात वाटून आणि गाळून हे दूध तयार केले जाते.
Coconut Milk
Sakal
नारळाच्या दुधात कॅलरी आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण तुलनेने जास्त असते. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवायचे असल्यास त्याचे सेवन मर्यादित ठेवणे योग्य ठरते.
Coconut Milk
Sakal
नारळ दूध काहींना पचायला जड जाऊ शकते. त्यामुळे रात्री उशिरा पिण्याऐवजी सकाळी किंवा दुपारी सेवन करणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.
Coconut Milk
Sakal
पॅकबंद नारळ दुधामध्ये उत्पादनानुसार विविध अॅडिटिव्ह्ज किंवा इतर घटक असू शकतात. शक्य असल्यास ताजे घरगुती नारळ दूध निवडू शकता.
Coconut Milk
Sakal
नारळ दुधातील चरबी शरीराला ऊर्जा देऊ शकते. हे लॅक्टोजमुक्त असल्याने लॅक्टोज असहिष्णुता असलेल्या व्यक्तींसाठी पर्याय ठरू शकते.
Coconut Milk
Sakal
जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास कॅलरीचे प्रमाण वाढू शकते. तसेच गॅस, अपचन किंवा संवेदनशील पचनसंस्था असणाऱ्यांनी नारळ दूध मर्यादित प्रमाणात घेणे योग्य ठरू शकते.
Coconut Milk
Sakal
Drumstick Kadhi Recipe
Sakal