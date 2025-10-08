पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या VVIP विमानाची किंमत किती?

Anushka Tapshalkar
आज नवी मुंबईतील विमानतळाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडले. मोदींनी त्यांच्या विशेष विमानाने प्रवास केला. परंतु, या विमानाची किंमत किती आहे, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
PM Modi's VVIP Plane
sakal
पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या गरजेनुसार B777 विमान पूर्णपणे सानुकूलित करण्यात आले होते. हे विमान 2018 मध्ये Air India च्या व्यावसायिक ताफ्यात होते, परंतु नंतर VVIP प्रवासासाठी Boeing कडे परत पाठवण्यात आले.
Air India One| Boeing 777
sakal
ही B777 विमाने भारतातील उच्च पदस्थ व्यक्तींसाठी पहिली विशेष विमानसेवा बनली.
PM Modi's VVIP Plane
sakal
एअर इंडिया वन विमाने अमेरिकेच्या एअर फोर्स वन प्रमाणेच सुरक्षा उपायांनी सुसज्ज आहेत. यात सेल्फ-प्रोटेक्शन सूट्स आणि कॉन्फरन्स कॅबिनसह संपूर्ण कार्यालयीन जागा आहे.
Air India One
sakal
B777 विमाने Large Aircraft Infrared Countermeasures (LAIRCM) आणि Self-Protection Suites (SPS) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत. यासाठी अमेरिकेने $190 मिलियन किमतीत संरक्षण तंत्रज्ञान विक्रीस मान्यता दिली आहे.
Security
sakal
या विमानांमध्ये अत्याधुनिक ऑडिओ आणि व्हिडिओ संवाद प्रणाली आहे, जी सुरक्षितपणे प्रवासादरम्यान वापरता येते.
PM Modi's VVIP Plane
sakal
ही विमाने भारत आणि अमेरिका यांच्यात थेट उड्डाण करण्यास सक्षम आहेत, त्यामुळे इंधन भरण्याची आवश्यकता नाही.
PM Modi's VVIP Plane
sakal
एअर इंडिया वन विमाने भारतीय वायुसेनेच्या प्रशिक्षित पायलटद्वारे ऑपरेट केले जाते.
PM Modi's VVIP Plane
sakal
या एअर इंडिया वन विमानाचा एकूण खर्च अंदाजे ₹8,400 कोटी आहे.
PM Modi's VVIP Plane Cost
sakal
PM Modi Tourism Transformation
esakal