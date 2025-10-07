PM Modi Tourism Projects : मोदींच्या जादूने 'या' पर्यटन स्थळांचा बदलला चेहरामोहरा! जाणून घ्या कोणती आहेत ही ठिकाणं

सकाळ डिजिटल टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने केवळ आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नव्हे, तर पर्यटन क्षेत्रातही अभूतपूर्व प्रगती साधली आहे.
Modi Tourism Transformation
मोदींची दूरदृष्टी, योजनात्मक दृष्टिकोन आणि सांस्कृतिक वारशाबद्दलच्या प्रेमामुळे अनेक ठिकाणांचा चेहरामोहरा पूर्णतः बदलला आहे. चला, पाहूया अशाच ९ पर्यटन स्थळांची यादी जिथे ‘मोदी प्रभाव’ स्पष्टपणे दिसतो.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा हा जगातील सर्वात उंच पुतळा, जो १८२ मीटर उंच आहे. २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नातील प्रकल्प म्हणून उभारण्यात आला. या ठिकाणी आतापर्यंत १ कोटींहून अधिक पर्यटकांनी भेट दिली आहे.
२०२४ मधील भूमिपूजन आणि प्राण प्रतिष्ठा समारंभात पंतप्रधान मोदी उपस्थित होते. अयोध्या आता जागतिक धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून उभे राहत आहे. नवीन पायाभूत सुविधा, विमानतळ, हॉटेल्स आणि रस्ते प्रकल्पांमुळे शहरात नवसंजीवनी आली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी केदारनाथ धामला अनेकदा भेट देऊन पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना दिली. मंदिर परिसरातील पायाभूत सुविधा सुधारल्या गेल्यामुळे यात्रेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आणि तीर्थयात्रेची संख्याही वाढली.
सोमनाथ ट्रस्टचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान मोदींनी मंदिराच्या आधुनिकीकरणासाठी विविध प्रकल्प सुरू केले. येथे आता प्रकाश व ध्वनी शो, आधुनिक संग्रहालय आणि सुंदर किनारी परिसर हे आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहेत.
वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर आणि गंगा घाटांना थेट जोडणारा हा कॉरिडॉर पंतप्रधान मोदींच्या संसदीय मतदारसंघात उभारला गेला. या प्रकल्पामुळे वाराणसीचे आध्यात्मिक सौंदर्य जागतिक पातळीवर गाजू लागले आहे. येथे विक्रमी पर्यटक येतात.
आशियाई सिंहांचे एकमेव नैसर्गिक अधिवास असलेल्या गिर राष्ट्रीय उद्यानाचा प्रचार पंतप्रधान मोदींनी जागतिक स्तरावर केला. त्यामुळे आता परदेशी पर्यटकांचीही संख्या वाढली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी 'अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी' अंतर्गत ईशान्य भारतात पर्यटन वाढवले. या प्रदेशातील निसर्ग, संस्कृती आणि साहसी पर्यटनासाठीची पायाभूत सुविधा सुधारली असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली आहे.
सिंधू संस्कृतीच्या अवशेषांसाठी प्रसिद्ध धोलावीरा या स्थळाला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळाला. पंतप्रधान मोदींच्या प्रोत्साहनामुळे हे प्राचीन शहर आता पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय ठरले आहे.
नमामि गंगे प्रकल्प आणि गंगा पुनरुज्जीवन उपक्रमांमुळे वाराणसीत क्रूझ पर्यटनाची नवी दिशा मिळाली आहे. सजवलेले घाट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि क्रूझ सफरींमुळे वाराणसी आता जागतिक आकर्षण बनले आहे.
Jaisalmer Tourism
