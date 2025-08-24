नाशिकचा चांदीचा गणपती: पेशव्यांच्या काळात काय होते त्याचे महत्त्व?

सकाळ डिजिटल टीम

चांदीचा गणपती

काय आहे नाशिकच्या चांदीच्या गणपतीचा इतिहास आणि पेशव्यांच्या काळात काय होते या गणपतीचे महत्व जाणून घ्या.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

सुरुवात

रविवार कारंजा गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना १९१७ साली झाली. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात केल्यावर नाशिकमधील काही देशभक्त कार्यकर्त्यांनी याची सुरुवात केली.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

गंगाप्रसाद हलवाई

सुरुवातीला ब्रिटिश सरकारचा रोष टाळण्यासाठी १९२८ मध्ये मिठाईचे व्यापारी गंगाप्रसाद हलवाई यांनी आपल्या दुकानात गणपतीची मूर्ती बसवली.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

चांदीची मूर्ती

१९७८ साली मंडळाच्या सदस्यांनी चांदीची मूर्ती बनवण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील अनेक भाविकांनी केलेल्या योगदानातून २०१ किलो वजनाची मूर्ती तयार झाली.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

नवसाला पावणारा

हा गणपती नवसाला पावणारा म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि त्यामुळेच भाविक येथे मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी येतात.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

धार्मिक समारंभ

पेशव्यांनी धार्मिक समारंभांचा वापर जनता आणि सैन्याचे मन जिंकण्यासाठी केला, ज्यात चांदीचा गणपती महत्त्वाचा घटक होता.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

मंदिराची उभारणी

पेशव्यांच्या काळात नाशिकमधील चांदीच्या गणपतीच्या मंदिराची उभारणी आणि विस्तार केला गेला. गणपतीच्या दर्शनासाठी समाजातील विविध घटक एकत्र येत, ज्यामुळे सामाजिक समरसता निर्माण होत असे.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

उत्सव

पेशव्यांच्या काळातील उत्सव, पूजा आणि विधी आजही नाशिकमधील चांदीच्या गणपतीसाठी चालू आहेत.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

परंपरा

पेशव्यांच्या काळात सुरू झालेल्या चांदीच्या गणपतीच्या पूजा परंपरेमुळे नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाची परंपरा आजही जिवंत आहे.

Chandi Ganpati Nashik | sakal

गणपतीला दुर्वा का आवडतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि वैज्ञानिक रहस्य

Ganesha Puja | sakal
येथे क्लिक करा