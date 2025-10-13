यंदाच्या दिवाळीसाठी नाशिकमध्ये पारंपरिक दिवे आणि विजेचे दिवे कुठे मिळतील? खास ठिकाणे तुमच्यासाठी

सकाळ डिजिटल टीम
दिवाळी म्हंटलं की नवीन वस्तु, कपडे, दाग-दागिणे, सजावटीच्या वस्तु अशी खरेदीची मोठी यादि तयार होते.
खरेदीसाठी बजेटमध्ये उत्तम ठिकाणे कोणती आसा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. नाशिकमधील खरेदीची उत्तम ठिकाणे कोणती आहेत जाणून घ्या.
यंदाच्या दिवाळीसाठी नाशिकमध्ये पारंपरिक मातीचे दिवे आणि विजेचे आकर्षक दिवे खरेदी करण्यासाठी उत्तम ठिकाणे कोणती आहेत जाणून घ्या.
येथे तुम्हाला पारंपरिक आणि आधुनिक विजेच्या दिव्यांचे मोठे कलेक्शन मिळेल. काही खास विक्रेते पारंपरिक कंदील आणि दिव्यांचे विक्रेते आहेत.
घाऊक दरात दिवे खरेदी करण्यासाठी देवळाली हे एक उत्तम ठिकाण आहे.
येथे पारंपरिक दिवे आणि विजेचे दिवे दोन्ही मिळतात.
बजेट-फ्रेंडली दिवे शोधत असाल, तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी योग्य आहे.
या परिसरातही तुम्हाला दिवाळीसाठीचे दिवे आणि सजावटीचे साहित्य मिळू शकते
या काही खास ठिकाणांवरून तुम्ही तुमच्या घराच्या सजावटीसाठी पारंपरिक दिवे आणि विजेचे दिवे खरेदी खरु शकतात.
