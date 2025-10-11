नाशिककरांसाठी दिवाळीत प्रीमियम शॉपिंगची सर्वोत्तम ठिकाणे

सकाळ डिजिटल टीम

दिवाळी खरेदी

दिवाळी म्हंटली की खरेदी ही आलीच तुम्ही देखील खरेदीसाठी उत्तम ठिकाणांच्या शोधात आहात का? मग ही माहिती तुमच्यासाठीच आहे.

प्रीमियम शॉपिंग

नाशिककर या दिवाळीला तुम्ही ही प्रीमियम शॉपिंगचा विचार करताय का मग नाशिकमध्ये कोणती ठिकाणे उत्तम आहेत जाणून घ्या.

ब्रँड्स

उच्च श्रेणीतील ब्रँड्स, डिझायनर कपडे आणि खास वस्तू नाशिकमध्ये कुठे मिळतील असा प्रश्न तुम्हाला ही पडला आहे का? मग जाणून घ्या नाशिक मध्ये अशी ठिकाणे कुठे आहेत.

उत्तम ठीकाणे

ज्यांना डिझायनर आणि स्टायलिश दिवाळी सजावट हवी आहे त्यांच्यासाठी ही ठीकाणे उत्तम ठरू शकतात.

इंदिरा नगर 

प्रीमियम प्रकारांसह "दिवाळी लाईट्स शॉप" साठी लोकप्रिय

कॉलेज रोड 

उच्च दर्जाच्या दिवे आणि निऑन चिन्हांसह "दिवाळी दिव्यांच्या सजावटीच्या किंमतीसाठी" ओळखले जाते.

गंगापूर रोड

गंगापूर रोडचा परिसर नाशिकमधील उच्चभ्रू आणि प्रीमियम शॉपिंगसाठी ओळखला जातो. या रस्त्यावर आणि आजूबाजूच्या भागात तुम्हाला अनेक उच्च-श्रेणीतील बुटीक, डिझायनर कपड्यांची दुकाने आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सचे एक्सक्लुझिव्ह स्टोअर्स मिळतील.

सोने-चांदीचे दागिने

जड आणि पारंपरिक दागिन्यांच्या खरेदीसाठी सी.बी.एस. आणि सराफ बाजाराजवळ मोठे शोरूम्स आहेत, येथे उच्च-गुणवत्तेची आणि प्रीमियम ज्वेलरी डिझाइन्स तुम्ही खरेदी करु शकतात.

वस्तू खरेदी

उच्च श्रेणीतील कपडे, दागिने आणि सजावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणांना भेट देवू शकतात.

