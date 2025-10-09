दिवाळी बजेटमध्ये! नाशिककरांसाठी दिवे खरेदीचे 'टॉप 3' स्वस्त पर्याय

सकाळ डिजिटल टीम

दिवाळीचे दिवे

दिवाळी म्हंटली की आपल्याला दिव्यांची आठवण येतेच. दिवाळीत प्रत्येक घरात दिवे हे लावले जातात.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal 

बजेटमध्ये खरेदी

यंदाच्या दिवाळीला तुमचे बजेट कमी आहे का? चला तर मग नाशिककर या दिवाळीला बजेटमध्ये अगदी कमी खर्चात कुठून खरेदी करायची जाणून घ्या.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal

स्वस्तात मस्त दिवे

तुम्ही देखील यंदाच्या दिवीळीसाठी स्वस्तात मस्त दिव्यांच्या शोधात आहात का? मग जाणून घ्या नाशिकमध्ये तुम्हाला हे दिवे कुठे मिळतील.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal

खरेदीची ठिकाणे

जर तुम्ही बजेट-फ्रेंडली दिवे शोधत असाल, तर ही ठिकाणे तुमच्यासाठी योग्य आहेत.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal 

देवळाली 

घाऊक दरात “दिवाळी दिव्यांच्या किमती” साठी हे ठिकाण तुमच्यासाठी सर्वोत्तम.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal

सातपूर 

अपार्टमेंटसाठी परवडणारे एलईडी स्ट्रिंग आणि पडदे दिवे तुम्ही येथून खरेदी करू शकतात.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal 

शरणपूर रोड 

"स्वस्त दिवाळी दिवे" आणि रंगीबेरंगी परी दिव्यांसाठी हे ठिकाण ओळखले जाते.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal 

होलसेलचा फायदा

वरील ठिकाणी अनेक विक्रेते होलसेल दरात विक्री करतात, ज्यामुळे तुमची मोठी बचत होवू शकते.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal 

घराची सजावट

यंदाच्या दिवाळीत तुम्ही ही तुमच्या घराच्या सजावटीसाठी स्वस्तात मस्त दिवे शोधत आसाल तर तुम्ही या ठिकाणांना वरून खरेदी करू शकतात.

Nashik Diwali lights shopping

|

sakal 

दिवाळी फराळ! रव्याचे लाडू... पाक न करता झटपट तयार होणारी रेसिपी!

Rava Laddu Recipe

|

Sakal

येथे क्लिक करा