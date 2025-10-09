दिवाळी बजेटमध्ये! नाशिककरांसाठी दिवे खरेदीचे 'टॉप 3' स्वस्त पर्याय

सकाळ डिजिटल टीम
दिवाळी म्हंटली की आपल्याला दिव्यांची आठवण येतेच. दिवाळीत प्रत्येक घरात दिवे हे लावले जातात.
यंदाच्या दिवाळीला तुमचे बजेट कमी आहे का? चला तर मग नाशिककर या दिवाळीला बजेटमध्ये अगदी कमी खर्चात कुठून खरेदी करायची जाणून घ्या.
तुम्ही देखील यंदाच्या दिवीळीसाठी स्वस्तात मस्त दिव्यांच्या शोधात आहात का? मग जाणून घ्या नाशिकमध्ये तुम्हाला हे दिवे कुठे मिळतील.
जर तुम्ही बजेट-फ्रेंडली दिवे शोधत असाल, तर ही ठिकाणे तुमच्यासाठी योग्य आहेत.
घाऊक दरात “दिवाळी दिव्यांच्या किमती” साठी हे ठिकाण तुमच्यासाठी सर्वोत्तम.
अपार्टमेंटसाठी परवडणारे एलईडी स्ट्रिंग आणि पडदे दिवे तुम्ही येथून खरेदी करू शकतात.
"स्वस्त दिवाळी दिवे" आणि रंगीबेरंगी परी दिव्यांसाठी हे ठिकाण ओळखले जाते.
वरील ठिकाणी अनेक विक्रेते होलसेल दरात विक्री करतात, ज्यामुळे तुमची मोठी बचत होवू शकते.
यंदाच्या दिवाळीत तुम्ही ही तुमच्या घराच्या सजावटीसाठी स्वस्तात मस्त दिवे शोधत आसाल तर तुम्ही या ठिकाणांना वरून खरेदी करू शकतात.
